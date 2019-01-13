Пощечина Лукашенко 2 13.01.2019, 12:30

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Белорусы требуют установить настоящий памятник диктатуре.

Ну а жителям Беларуси не нужно проводить никаких исследований, чтобы понять, что они живут в диктаторской стране. Мы все это и так хорошо знаем, пишет телеграм-канал «Баста».

Минчане даже памятник соответствующий хотят поставить в центре столицы для привлечения внимания туристов. Скульптуру автозака — символа лукашенковской Беларуси предлагают разместить на Октябрьской площади или на улице Зыбицкой.

«В течение последних лет эти машины были одними из самых заметных на дорогах городов страны, в них побывало очень большое количество белорусов и некоторые туристы. Это одно из наиболее бросающихся в глаза приезжающим в Минск людям транспортное средство. Автозак заслуженно стал стал символом страны», - пишут авторы петиции, размещенной на сайте petitions.by и адресованной Мингорисполкому.