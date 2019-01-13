Жители Сахалина: Власти мешают проводить акции против передачи Курил 13.01.2019, 12:37

На острове активисты проводят народные сходы.

В субботу в Сахалинской области жители сразу нескольких городов и поселков вышли на акции протеста против передачи Курильских островов Японии. Где-то, по словам организаторов, прошли одиночные пикеты, а где-то люди вышли на народные сходы. По их подсчетам, всего в акциях приняло участие более 200 человек.

Координатор движения "Гражданская позиция" Станислав Кузнецов сообщил корреспонденту "Сибирь.Реалии", что участники акции также выступали за возврат прямых выборов и против объединения Сахалина с Приморьем. При этом местные власти во всех случаях отказались согласовать проведения мероприятий. Информации о задержании протестующих нет.

"Людям пытались помешать как могли. Где-то на площадях сразу начали чистить снег, просто не давая жителям поставить подписи под общей резолюцией с нашими требованиями. Хотя в целом, я считаю, что все прошло хорошо. Мы продолжим собирать мнения жителей региона по этим вопросам", - заявил редакции Кузнецов.

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Он также сообщил, что 19 января подобный народный сход должен пройти в столице региона Южно-Сахалинске. Там власти также не разрешили проводить акцию.

Сторонники протеста в своей резолюции потребовали исключить из повестки переговоров с Японией заключение мирного договора, как предлога для территориальных уступок и прекращения пропаганды о необходимости такого договора, так как после безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года в этом вопросе фактически поставлена точка. Было также предложено возродить празднование Дня Победы над Японией, неотмечаемого с 1947 года. Кроме того, подписавшиеся выступают против возможного объединения Сахалинской области с Приморским краем.

Япония не признает российскую принадлежность островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи. Они были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны. Из-за спора о принадлежности островов Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре после встречи Абэ с президентом России Владимиром Путиным стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами.

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Однако после встречи с Путиным Абэ заявил, что Россия готова ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе советской декларации. Сам Путин в сентябре предлагал подписать мирный договор без предварительных условий. Абэ такое предложение назвал неприемлемым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что мирный договор между двумя странами не означает передачу островов Японии. Колумнист агентства Bloomberg отмечал, что Москва может пытаться сохранить суверенитет над Курильскими островами в том или ином виде. Согласно опросу "Левада-центра", только 17 процентов россиян готовы поддержать передачу части Курил Японии.