Как минские «моржи» купались в мороз на Комсомольском озере 2 13.01.2019, 12:48

Белорусы готовятся к крещенским соревнованиям по зимнему плаванию.

Январское утро. Холодный ветер пронизывает даже сквозь одежду. Любители закаливания приехали на Комсомольское озеро, чтобы в очередной раз проверить организм на прочность. Перед заплывом они аккуратно очищают прорубь.

— А вы с нами тоже купаться будете? — с улыбкой спрашивает председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган. В свои 60 с лишним он давно позабыл о болезнях, пишет mlyn.by.

Рядом с Владимиром Васильевичем еще один любитель зимних купаний. Перед погружением в прорубь они делают обязательную зарядку, разминаются.

— Если подходить к процессу правильно, получишь только пользу, — объясняет Владимир Шульган. — После купания в ледяной воде каждая клетка организма «просыпается», вступает в борьбу с враждебной средой. А еще холодная вода позволяет активировать бурый жир, который сжигает калории. Так что зимнее плавание — хороший способ поддерживать себя в форме.

Разогревшись, Владимир Васильевич первым торопится к трапу. Раз — и опытный морж уже внизу.

— Можно еще и посидеть в проруби, — стоя по шею в ледяной воде, говорит Владимир Шульган. — Новичкам я бы не рекомендовал окунаться полностью, но если все-таки решились, первым делом следует вытереть голову.

— Сколько времени можно находиться в воде?

— Потенциал у организма огромный, — подчеркивает Владимир Васильевич. — Внутренние резервы человека до сих пор не изучены. Однако новичку желательно ограничиться двумя секундами. Потом следует растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай. После купания можно пробежаться трусцой, а уже дома принять горячий душ.

— Холодно после купания?

— Ничуть, — Владимир Шульган выходит из воды. — На короткое время температура тела поднимается до 39—40 градусов.

Вслед за Владимиром Васильевичем испытать острые ощущения спешит еще один член федерации Александр Русецкий. Рассказывает, что старается приходить на Комсомольское озеро как можно чаще.

Выйдя из воды, Александр не торопиться в теплую раздевалку. Вместо полотенца растирается снегом.

— Такая эйфория! Даже одеваться не хочется. Ощущения просто потрясающие, как будто стал моложе и здоровее, — признается Александр. — Многие говорят, что после регулярных занятий забывают о врачах. Мой опыт это тоже подтверждает. Я с помощью ледяной воды вылечил гайморит. Перенес три операции, перепробовал кучу лекарств, но все без толку! Когда надежды на традиционную медицину не осталось, решил попробовать альтернативные методы. Окунаться начал постепенно, чередовал плавание с обливанием холодной водой. С тех пор, не поверите, чувствую себя прекрасно, о болезнях давно забыл. А в 2016-м начал участвовать в спортивных соревнованиях.

— С каждым годом любителей зимнего плавания становятся больше, — подхватывает Владимир Шульган. — С нами плавают и дети, и взрослые. Самому возрастному члену федерации 78 лет! Для молодежи это скорее модное увлечение, а для людей постарше — желание быть в тонусе.

— А заболеть после такого экстрима можно?

— Все нужно делать с умом, заранее готовить тело, — объясняет Владимир Шульган. — Чтобы плескаться без последствий, нужно тренироваться свой организм непрерывно. Лучше всего начинать в августе, когда вода постепенно начинает остывать. Перед окунанием — легкая зарядка: пот не должен пробить кожу.

После растирания снегом «моржи» трусцой бегут в теплое помещение. Сейчас их ждет горячий чай с лимоном и медом.

— Будьте здоровы! — желаю напоследок.

— Это вы себе говорите? — шутят члены федерации. Кажется, разгоряченным моржам, только что побывавшим в ледяной воде, теплее, чем мне — в пуховике с шарфом…

Дополнительно

19 января на Комсомольском озере пройдут соревнования по спортивному зимнему плаванию. В мероприятии примут участие не только белорусы, но и моржи из стран ближнего зарубежья.