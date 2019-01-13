Танец туристки в аэропорту стал хитом сети 1 13.01.2019, 13:11

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Девушка решила развлечь себя в ожидании самолета.

Пользовательница Twitter @katiemgould извлекла выгоду из пропущенного рейса и сняла забавное видео с танцем, пока ожидала другой самолет. Ролик оценили миллионы пользователей - его количество просмотров приближается к пяти миллионам, пишет korrespondent.net.

I missed my flight and it was 4 hours until the next so this is what I did pic.twitter.com/BPHMU9q5km — lil hunny (@katiemgould) 10 января 2019 г.

После того, как девушке пришлось четыре часа ожидать в аэропорту Атланты, она решила развлечься и станцевать под хит You Make My Dreams в исполнении Hall & Oates.

Сотни тысяч пользователей оценили видео, оставив свои лайки и воодушевляющие комментарии.