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Танец туристки в аэропорту стал хитом сети

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  • 13.01.2019, 13:11
  • 3,082

Девушка решила развлечь себя в ожидании самолета.

Пользовательница Twitter @katiemgould извлекла выгоду из пропущенного рейса и сняла забавное видео с танцем, пока ожидала другой самолет. Ролик оценили миллионы пользователей - его количество просмотров приближается к пяти миллионам, пишет korrespondent.net.

После того, как девушке пришлось четыре часа ожидать в аэропорту Атланты, она решила развлечься и станцевать под хит You Make My Dreams в исполнении Hall & Oates.

Сотни тысяч пользователей оценили видео, оставив свои лайки и воодушевляющие комментарии.


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