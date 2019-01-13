Турецкая армия наращивает силы у границы с Сирией 13.01.2019, 13:15

Турция подтягивает войска к провинции Идлиб.

Турецкая армия усиливает свои позиции на границе с провинцией Идлиб на севере Сирии. Агентство Reuters сообщило в субботу, 12 января, что в пограничную турецкую провинцию Хатай прибыла колонна танков и бронированных машин. Службы безопасности Турции не комментируют перемещение войск и не опровергают сведения о военной операции, которая, возможно, готовится на территории Сирии, передает Радио Свобода.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео накануне, после разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, выразил уверенность в том, что их страны смогут достигнуть компромисса в споре о курдских отрядах самообороны. Турецкие власти считают эти отряды "террористическим сообществом".

По словам Помпео, США признают право Турции защищать себя от террористов. Вместе с тем, как заявил Помпео во время визита в Абу-Даби, "те люди, которые не являются террористами и которые сражались с нами бок о бок, заслуживают нашей защиты".

До сих пор американцы поддерживали курдскую группировку YPG, сражающуюся на севере Сирии с боевиками из организации "Исламское государство". После заявления США о выводе войск из этого региона курды опасаются усиления давления со стороны Турции.

Кроме того, у ряда мировых стран возникло опасение, что образовавшийся на севере и востоке Сирии вакуум заполнят другие силы влияния – такие, как Турция или Россия, говорится в публикации "Немецкой волны".