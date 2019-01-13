«Белая Русь» организовала шабаш под Витебском 6 13.01.2019, 13:59

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Фото: Белта

«Партия» власти отличилась очередным мероприятием в стиле агротрэш.

Забегом Дедов Морозов и шабашем с Бабой Ягой завершилась 12 января работа Придвинской резиденции Деда Мороза в Витебском районе, сообщает БелТА.

Развлекали гостей "Гулей у Дзядули — 5" педагоги 20 учреждений образования района. Учителя в течение всех праздников перевоплощались в новогодних героев.

Главной проверкой на прочность стал забег на 100 метров. Преодолеть его Деды Морозы должны были в полной экипировке и со Снегурочкой.

Фото: Белта

Еще одним событием дня стал шабаш Бабок Ежек, которые станцевали и спели у костра, а самая главная из них подарила зрителям яркую ленточку со своей метлы с предсказанием-пожеланием на 2019 год.

Организатором мероприятия является отдел по образованию Витебского райисполкома и районная организация РОО "Белая Русь".