Израиль заявил о своем воздушном превосходстве в Сирии 13.01.2019, 14:42

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О причинах продолжающегося бездействия российских С-300 пока неизвестно.

Израильская авиация за минувшие несколько лет нанесла бесчисленное количество ударов по целям Ирана и его союзников. Об этом в интервью The New York Times рассказал начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади АйзенкотM. Он подчеркнул, что ЦАХАЛ поразил "тысячи целей", не беря на себя ответственность" и "не прося похвалы", пишет newsader.com.

Чиновник указал, что Иран снарядил на войну против Израиля "100 тысяч шиитских бойцов из Пакистана, Афганистана и Ирака", которые создали военные позиции на сирийских военно-воздушных базах.

Ошибка иранцев, по мнению Айзенкота, заключалась в неверном выборе места дислокации – территории Сирии. "У нас полное разведывательное превосходство в этой зоне. Мы пользуемся полным воздушным превосходством", – заявил глава Генштаба ЦАХАЛ, добавив, что боевой потенциал противника оказался низок.

Он сообщил, что правительство поручило ему активизировать операции в регионе в январе 2017 года, и за один лишь 2018 год израильские самолеты сбросили на вражеские позиции две тысячи бомб.

В ночь на 12 января израильская авиация нанесла новые авиаудары по целям в Сирии. Как сообщается, в результате были уничтожены склады иранских сил и группировки "Хезболла", а также, вероятно, три иранских грузовых самолета Hercules. Израильские власти не комментировали удары.

Нынешняя операция ВВС Израиля проведена спустя чуть более двух недель после предыдущего аналогичного налета, который был совершен 25 декабря.

Бомбардировки проходят на фоне недавних сообщений о поставках в Сирию передовых российских зенитных комплексов С-300, которые, по утверждению Москвы, должны были сдержать израильскую авиацию в регионе. О причинах продолжающегося бездействия С-300 пока неизвестно.