Россия втягивается в очередную авантюру 13.01.2019, 14:57

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Было бы смешно, если бы не было грустно.

Зачем Россия захотела выступить в роли МВФ для Венесуэлы?

Она подготовила программу экономической стабилизации для Венесуэлы и готова предоставить под нее деньги. Программа сделана чиновниками из минфина под руководством Сергея Сторчака в ноябре 2018 — перед обещанием Путина дать Венесуэле $6 млрд и 600 тыс.тонн зерна. Правда, насколько связаны и взаимообусловлены эти два решения (стабпрограмма и деньги) понять невозможно, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Суть программы:

Безусловный базовый доход для всех. Отличная идея для страны, у которой нет денег ни на что. Как его финансировать?

Отключить печатный станок, прекратив финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии. И как тогда финансировать дефицит бюджета? Или резко срезать его расходы? Но как же тогда п.1?

Нет, оказывается Сторчак предлагает повысить доходы за счет перехода от прямого налогообложения доходов (все равно никто не платит) на косвенное. Мы уже видим, что это такое на примере России — это повышение цен. Бороться с гиперинфляцией повышением цен? Вообще абсурд. Это же сделал Гайдар в 1992. И потом 3 года не мог остановить инфляцию. Спустя четверть века — до сих пор в мозгах российских властей борьба с инфляцией — абсолютный императив. Родовая травма.

И, как не крути, никакие налоги не принесут доходов с населения, у которого нет денег. Ах, да! Базовый доход. Дать людям деньги, а потом собрать их обратно в бюджет с помощью косвенных налогов… Но даже для этой безумной операции (больше напоминающей какое-то мошенничество) нужны деньги, которые надо дать людям на первом этапе. Их не хватает даже за счет эмиссии. Откуда же взять без эмиссии?

Наращивать добычу нефти и диверсифицировать экспорт.

Отлично. Опять одно противоречит другому. Но, похоже, именно ради этого и задуман весь российский план стабилизации: допуск «Роснефти» к недрам Венесуэлы.

К новой криптовалюте минфин России отнесся дипломатично: оценил позитивно, но сам пользоваться ею не захотел.

И этого пункта нет в списке — но он для Мадуро главный — «живые» деньги от России. Те самые $6 млрд.

Но ведь Россия готова дать их в обмен на нефть в недрах страны… Не в бюджет, не в резервы страны как МВФ, а в качестве прямых инвестиций с оформлением собственности и нерушимых обязательств… Т.е. российские деньги не позволят совершить маневры, предусмотренные пунктами 1-3 плана. Эти пункты по-прежнему «висят в воздухе».

Все это — не больше, чем бред, прикрывающий очередную попытку Роснефти половить рыбку в мутной воде южноамериканской политики. Но на этот раз обертка — красивая. Внутри конфетки — г…, но фантик яркий. Для аборигенов и водителей автобусов (Мадуро) — в самый раз.

Попытки России и Роснефти ловить что-то «в мутной воде» уже не раз оборачивались крахом и потерей миллиардов долларов. Они не понимают, что все их «хитрые» усилия легко ликвидируются. Революцией — как это было с кредитом Яноковичу в Украине. Жесткой военной силой — как это было с потерями Роснефти в иракском курдистане. Необязательностью — как это постоянно происходит с тем же Мадуро.

Россия втягивается в очередную авантюру, ставя «на кон» очередные миллиарды долларов в стране, которая даже не собирается исполнять взятые на себя обязательства в будущем — как не исполняет их в настоящем (добилась реструктуризации российских кредитов, не поставляет нефть в счет кредитов той же Роснефти и т. д.)/

Впрочем, вряд ли стоит сомневаться, что в такой «мутной воде» прожженые продажники вроде какого-нибудь Сечина сумеют что-то «отжать» на миллиардных потоках в свою пользу, в личный «боковичок». А потери России, Роснефти или что будет с Венесуэлой — это все их совсем не волнует…