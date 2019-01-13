Демократ Хулиан Кастро выдвинул свою кандидатуру на пост президента США 1 13.01.2019, 15:08

Хулиан Кастро

Фото: АР

Внук эмигранта из Мексики ранее работал в администрации Барака Обамы.

Техасский демократ Хулиан Кастро, бывший мэр Сан-Антонио, официально объявил о своем участии в выборах президента США в 2020 году, сообщает «Голос Америки».

44-летний Кастро, внук эмигранта из Мексики, работал в администрации Барака Обамы на посту главы Министерства жилищного строительства и городского развития. Его уже давно называют одной из «восходящих звезд» в Демократической партии. Кастро будет позиционировать себя, как политического аутсайдера с репутацией либерала.

Сразу после объявления о выдвижении кандидатуры, Кастро отправится в «предвыборный тур» по США. Одной из первых остановок в понедельник станет Пуэрто-Рико. Там Кастро посетит мероприятие, которое проводит либерально настроенный Латиноамериканский фонд победы.

Политик объявил о вступлении в предвыборную гонку в западном пригороде Сан-Антонио, в котором живут мексиканцы, в основном родившиеся в США.

Кастро поддержал программу «Медикер для всех», которая предусматривает создание в США системы общественного здравоохранения. Кандидаты в президенты от демократов, скорее всего, разделятся по поводу этого вопроса. Кроме того, Кастро неоднократно высказывался в поддержку движения «Черные жизни имеют значение» и говорил об опасности изменения климата на планете.

Кастро стал вторым кандидатом, который формально открыл предвыборную кампанию. Бывший конгрессмен Джон Делани объявил о своем выдвижении больше года назад. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен сформировала исследовательский комитет. В пятницу о своем выдвижении заявил законодатель из Палаты представителей Тулси Габбард.

Хулиан Кастро может стать первым в истории США президентом латиноамериканского происхождения – конечно, в случае победы на выборах. Еще он может стать первым в истории страны президентом, у которого есть брат-близнец. Его брат Хоакин Кастро представляет Техас в Палате представителей. Он неоднократно критиковал деятельность президента Трампа.