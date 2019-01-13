Польша объявила о строительстве острова в Калининградском заливе 13.01.2019, 15:22

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ФОто: urząd morski w gdyni

Для его строительства будет использован грунт, извлеченный в районе Балтийской косы.

В Калининградском заливе появится польский искусственный остров площадью более 180 гектаров. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур. Остров будет создан в территориальных водах Польши в Калининградском заливе, который поляки называют Вислинским. Для его строительства будет использован грунт, который будет извлечен при строительстве судоходного канала через Вислинскую (Балтийскую) косу.

Согласно предлагаемым решениям, судоходный канал через Вислинскую косу будет длиной 1,3 км, глубиной 5 метров и максимальной шириной 120 метров. Через него в порт в Эльблонг смогут проходить суда с осадкой до 4 м, длиной до 100 м, шириной до 20 метров. Искусственный остров будет иметь форму эллипса с длиной осей 1932 и 1192 метра. Его высота составит 2-3 метра над уровнем моря.

Издание отмечает, что власти не предусматривают использование острова в туристических целях.

Работы будут финансироваться из бюджета, их стоимость оценивается в 880 млн злотых.

Эксперты отмечают, что воплотить эти планы в жизнь при заявленных расходах будет трудно, скорее всего, смета строительства позже значительно увеличится.

Строительство канала и острова будет осуществляться согласно принятой правительством Польши программе строительства водного пути, соединяющего Вислинский залив с Гданьским заливом в 2016−2022 годах. Цель программы — обеспечение безопасности и обороноспособности в регионе через обеспечение выхода из Вислинского залива в Балтийское море.

Польское морское управление в Гдыне сообщило, что тендер будет объявлен после получения всей разрешительной документации не раньше марта 2019 года и пройдет в три этапа.