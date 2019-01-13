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Трамп: Я провожу самую жесткую политику в отношении РФ

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  • 13.01.2019, 16:05

Президент США заявил, что ведет в отношении России гораздо более жесткую политику, чем Обама, Буш или Клинтон.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу прокомментировал публикацию в газете New York Times (NYT), в которой утверждалось, что ФБР начало расследование в отношении Трампа. По сведениям NYT, агенты ФБР выясняют, действовал ли Трамп в интересах России.

В Твиттере президент США написал, что он только что прочитал публикацию в «убыточной New York Times». Трамп заявил, что «коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти уволенные или вынужденные покинуть агентство по очень плохим причинам, открыли расследование в моем отношении», передает «Голос Америки».

Президент США заявил, что расследование открыли незаконно. Это случилось после того, как Трамп уволил бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Президент США назвал Коми «полным негодяем» и «нечистым на руку полицейским», заявив, что его увольнение стало «великим днем для Америки».

Дональд Трамп добавил, что расследование против него ведут «неудачники, пытающиеся нанести вред президенту» и назвал действия этих сотрудников ФБР «продолжением охоты на ведьм».

Комментируя предположения о возможных связях президента с Кремлем, Трамп написал: «Я веду в отношении России гораздо более жесткую политику, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, это самая жесткая позиция в сравнении с любым другим президентом. В то же время... налаживание отношений с Россией - это хорошая, а не плохая идея. Я ожидаю, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией».

Белый дом назвал обвинения в адрес президента Трампа, что он якобы мог работать в интересах России, абсурдными.


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