Трамп: Я провожу самую жесткую политику в отношении РФ 1 13.01.2019, 16:05

Президент США заявил, что ведет в отношении России гораздо более жесткую политику, чем Обама, Буш или Клинтон.

Президент США Дональд Трамп утром в субботу прокомментировал публикацию в газете New York Times (NYT), в которой утверждалось, что ФБР начало расследование в отношении Трампа. По сведениям NYT, агенты ФБР выясняют, действовал ли Трамп в интересах России.

В Твиттере президент США написал, что он только что прочитал публикацию в «убыточной New York Times». Трамп заявил, что «коррумпированные бывшие лидеры ФБР, почти уволенные или вынужденные покинуть агентство по очень плохим причинам, открыли расследование в моем отношении», передает «Голос Америки».

Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Президент США заявил, что расследование открыли незаконно. Это случилось после того, как Трамп уволил бывшего главу ФБР Джеймса Коми. Президент США назвал Коми «полным негодяем» и «нечистым на руку полицейским», заявив, что его увольнение стало «великим днем для Америки».

Дональд Трамп добавил, что расследование против него ведут «неудачники, пытающиеся нанести вред президенту» и назвал действия этих сотрудников ФБР «продолжением охоты на ведьм».

Комментируя предположения о возможных связях президента с Кремлем, Трамп написал: «Я веду в отношении России гораздо более жесткую политику, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, это самая жесткая позиция в сравнении с любым другим президентом. В то же время... налаживание отношений с Россией - это хорошая, а не плохая идея. Я ожидаю, что однажды у нас снова будут хорошие отношения с Россией».

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.

Белый дом назвал обвинения в адрес президента Трампа, что он якобы мог работать в интересах России, абсурдными.