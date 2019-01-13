Завтра в Беларуси ожидается до -3 градусов 13.01.2019, 16:20

Синоптики прогнозируют снег, дождь, местами сильный ветер.

В ближайшие сутки, 14 января, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода. Иногда будут осадки — снег, мокрый снег и дождь.

Местами будет слабый гололед, на дорогах — гололедица, сообщает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

Ветер будет северо-западный, порывистый, днем по западу в отдельных районах — сильный порывистый до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем ожидается от минус 3 до плюс 3.