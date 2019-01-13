Нетаньяху признал нанесение Израилем ударов по Сирии 13.01.2019, 16:49

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Биньямин Нетаньяху

Таким образом Тель-Авив намерен сдерживать укрепление иранского присутствия в Сирии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что ВВС страны провели серию авиаударов по Сирии, передает РБК со ссылкой на Reuters. Их целью, утверждает глава правительства Израиля, были объекты, связанные с Ираном и группировкой «Хезболла».

«Мы предприняли меры, увенчавшиеся значительным успехом, по сдерживанию укрепления военного присутствия Ирана в Сирии. «Буквально за последние 36 часов ВВС нанесли удар по иранским складам с иранским же оружием в международном аэропорту Дамаска», — сообщил Нетаньяху в обращении к правительству.

В ночь на 12 января стало известно о серии авиаударов по столице Сирии Дамаску. Сирийское агентство SANA сообщило, что ответственность за авиаудары несут ВВС Израиля. В то же время израильские военные официально сообщения о своей причастности к ударам не комментировали.

Cирийские военные признали, что в результате атаки был поврежден склад в аэропорту Дамаска.