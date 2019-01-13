Приток мигрантов в Германию снижается третий год подряд 13.01.2019, 17:17

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Количество ходатайств о получении в Германии убежища в 2018 году на 16,5 процентов меньше, чем годом ранее.

Число ходатайств о получении политического убежища в Германии продолжает снижаться третий год подряд. В 2018 году с соответствующим прошением в Федеральное ведомство по миграции и беженцам (BAMF) обратились 185 853 иностранца - на 16,5 процентов меньше, чем в 2017-м (222 683 ходатайства), сообщает DW со ссылкой на еженедельник Bild am Sonntag.

По мнению госсекретаря МИД Германии по вопросам миграции и возвращения беженцев на родину Хельмута Тайхмана, в миграционном вопросе наметился перелом. "По сравнению с осенью 2015 года, на которую пришелся пик притока беженцев, сегодня наблюдается непрерывный спад количества ходатайств", - цитирует Тайхмана Bild am Sonntag.

Одной из причин такого развития ситуации был "генеральный план миграции", разработанный министерством внутренних дел Германии в середине 2018 года, отметил чиновник.

Число соискателей политического убежища в ФРГ в 2018 году не превысило допустимого максимума - от 180 тысяч до 220 тысяч беженцев, - закрепленного в коалиционном договоре между правящими в Германии блоком ХДС/ХСС и СДПГ

В середине декабря 2018 года МИД ФРГ сообщил, что прогнозирует принять в 2019 году 166 тысяч ходатайств об убежище.