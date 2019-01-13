ОГП выдвинула Николая Козлова для участия в президентских праймериз 4 13.01.2019, 18:25

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Николай Козлов

Решение было принято 13 января на расширенном заседании политсовета ОГП в Минске.

ОГП выдвинула и.о. председателя партии Николая Козлова. Решение было принято 13 января на расширенном заседании политсовета ОГП в Минске.

Об этом сообщает nn.by со ссылкой на БелаПАН.

В коалицию от правоцентристов также входят движение «За свободу» и оргкомитет БХД.

Ранее национальный Совет БХД выдвинул Павла Северинца в качестве потенциального кандидата в президенты на предстоящих выборах.

15 декабря на отчетно-выборной конференции движения «За Свободу» было принято решение о вероятном участии в праймериз председателя организации Юрия Губаревича.