Япония планирует создать ударные самолеты для электронной войны 13.01.2019, 19:12

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Главной целью создания таких самолетов является способность противодействовать вооруженным силам РФ и Китая

Японское правительство решило разработать ударные самолеты для ведения электронной войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Yomiuri.

Самолеты будут способны вывести из строя радары и системы связи противника.

В частности, главной целью создания таких самолетов является способность противодействовать вооруженным силам России и Китая. Разработка ударных самолетов, по словам чиновников, воплощает в себе содержание плана обороны, принятого кабинетом министров в декабре 2018 года.

Первые самолеты планируют передать вооруженным силам около 2027 года.