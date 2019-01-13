Фотофакт: В Минске авто с дипномерами бросили прямо на пешеходном переходе 16 13.01.2019, 19:23

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Фото: onliner.by

В машине никого не было.

Пользователь Onliner Дмитрий поделился снимком, который он сделал сегодня днем в центре города. Вдохновившись тематикой, читатель интересуется, как ведут себя белорусские дипломаты в других странах.

«У вас неоднократно писали о парковке автомобилей с дипномерами. Почему в нашей стране они ведут себя отвратительно?» — также спрашивает Дмитрий. Увы, ответа у нас нет.

Мужчина уточнил, что днем 13 января приехал на прием к врачу. Свой автомобиль он припарковал в начале улицы Дорошевича. А вот недалеко от ее пересечения с проспектом Независимости увидел такую картину. Прямо посреди пешеходного перехода припаркован новенький Tiguan с дипномерами.

Фото: onliner.by

— Внутри никого не было, иначе я бы обязательно сделал замечание. Пришлось обходить по снежной каше — иначе никак, — рассказал мужчина. — Интересно, как их наказывают? «Семен Семеныч, что ж вы стали на пешеходной дорожке, как же так?» А он: «Там почищено было лучше, а пачкать туфли мне не положено». Как-то так?