Фотофакт: В Минске авто с дипномерами бросили прямо на пешеходном переходе

Фотофакт: В Минске авто с дипномерами бросили прямо на пешеходном переходе16
- 13.01.2019, 19:23
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В машине никого не было.
Пользователь Onliner Дмитрий поделился снимком, который он сделал сегодня днем в центре города. Вдохновившись тематикой, читатель интересуется, как ведут себя белорусские дипломаты в других странах.
«У вас неоднократно писали о парковке автомобилей с дипномерами. Почему в нашей стране они ведут себя отвратительно?» — также спрашивает Дмитрий. Увы, ответа у нас нет.
Мужчина уточнил, что днем 13 января приехал на прием к врачу. Свой автомобиль он припарковал в начале улицы Дорошевича. А вот недалеко от ее пересечения с проспектом Независимости увидел такую картину. Прямо посреди пешеходного перехода припаркован новенький Tiguan с дипномерами.
— Внутри никого не было, иначе я бы обязательно сделал замечание. Пришлось обходить по снежной каше — иначе никак, — рассказал мужчина. — Интересно, как их наказывают? «Семен Семеныч, что ж вы стали на пешеходной дорожке, как же так?» А он: «Там почищено было лучше, а пачкать туфли мне не положено». Как-то так?