Минское «Динамо» уступило в гостевом матче ЦСКА

Минское «Динамо» уступило в гостевом матче ЦСКА6
- 13.01.2019, 19:43
Минчане проиграли москвичам со счетом 0:3.
В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило в гостях московскому ЦСКА — 0:3, передает pressball.by.
ЦСКА — ДИНАМО Мн — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
ЦСКА: Юханссон (Сорокин); Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко; Романов — Робинсон, Скотт (к) — Карнаухов — Хансен; Пашнин — Науменков, Мамин — Шалунов — Окулов; Слепышев — Светлаков — Телегин; Чмыхов.
ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Степанов — Терещенко (к) — А.Костицын; Блум — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Уиркош — Бокун, Когалев — Ковыршин — С.Костицын; Китаров — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.
ШАЙБЫ: 1:0 — Шалунов (11:14, Окулов, Чмыхов). 2:0 — Светлаков (31:01, Телегин, Пашнин). 3:0 — Слепышев (36:33, Григоренко, Капризов).