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Минское «Динамо» уступило в гостевом матче ЦСКА

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  • 13.01.2019, 19:43

Минчане проиграли москвичам со счетом 0:3.

В матче очередного тура регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило в гостях московскому ЦСКА — 0:3, передает pressball.by.

ЦСКА — ДИНАМО Мн — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

ЦСКА: Юханссон (Сорокин); Блажиевский — Марченко, Капризов — Вей — Григоренко; Романов — Робинсон, Скотт (к) — Карнаухов — Хансен; Пашнин — Науменков, Мамин — Шалунов — Окулов; Слепышев — Светлаков — Телегин; Чмыхов.

ДИНАМО: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Степанов — Терещенко (к) — А.Костицын; Блум — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Уиркош — Бокун, Когалев — Ковыршин — С.Костицын; Китаров — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Шалунов (11:14, Окулов, Чмыхов). 2:0 — Светлаков (31:01, Телегин, Пашнин). 3:0 — Слепышев (36:33, Григоренко, Капризов).


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