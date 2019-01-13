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В Венесуэле задержан спикер парламента Хуан Гуайдо

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  • 13.01.2019, 20:14
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Фото: Manaure Quintero / Reuters

Хуан Гуаидо призывает к новым выборам в стране и не признает легитимным действующего диктатора Николаса Мадуро.

В Венесуэле спецслужбы задержали главу Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Об этом говорится в официальном Twitter политика.

Также сообщение о задержании спикера парламента размещено в Twitter Национальной ассамблеи. Также на официальной странице в соцсети появилось видео его задержания: на нем видно, как группа людей, среди которых есть мужчины в форме, захватывают машину политика на трассе.

Позднее, как сообщает Reuters, силовики отпустили Гуаидо. Причина его задержание не называется.

Гуаидо является депутатом от оппозиционной партии «Народная воля». На пост председателя Национальной ассамблеи, находящейся в состоянии конфликта с главой страны, Николасом Мадуро, он вступил 5 января. Он призывал к организации свободных выборов в стране.


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