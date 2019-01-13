В Венесуэле задержан спикер парламента Хуан Гуайдо 2 13.01.2019, 20:14

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Фото: Manaure Quintero / Reuters

Хуан Гуаидо призывает к новым выборам в стране и не признает легитимным действующего диктатора Николаса Мадуро.

В Венесуэле спецслужбы задержали главу Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Об этом говорится в официальном Twitter политика.

Также сообщение о задержании спикера парламента размещено в Twitter Национальной ассамблеи. Также на официальной странице в соцсети появилось видео его задержания: на нем видно, как группа людей, среди которых есть мужчины в форме, захватывают машину политика на трассе.

Funcionarios del Sebin interceptaron y se llevaron, hasta ahora sin rumbo conocido , al Presidente de la Asamblea Nacional, Dip. @jguaido . El hecho ocurrió bajando a la Guaira, a la altura de El Limón. #13Ene pic.twitter.com/3jpvylk3Ar — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 13, 2019

Позднее, как сообщает Reuters, силовики отпустили Гуаидо. Причина его задержание не называется.

Гуаидо является депутатом от оппозиционной партии «Народная воля». На пост председателя Национальной ассамблеи, находящейся в состоянии конфликта с главой страны, Николасом Мадуро, он вступил 5 января. Он призывал к организации свободных выборов в стране.