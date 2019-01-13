Появилось видео тарана автомобилем ГАИ двух легковушек

Появилось видео тарана автомобилем ГАИ двух легковушек12
- 13.01.2019, 20:27
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На МКАД автомобиль ГАИ протаранил две легковушки и врезался в отбойник.
На МКАД автомобиль ГАИ столкнулся с двумя легковушками, после чего врезался в разделительное ограждение. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.
Авария произошла 13 января, около 13.35, на внешнем кольце МКАД в районе Зацени. На записи видно, как автомобиль ГАИ на высокой скорости едет в крайней правой полосе. В какой-то момент, осуществляя перестроение в соседнюю полосу, инспектор не справился с управлением и зацепил две легковушки. После этого служебный автомобиль развернуло и отбросило в разделительное ограждение справа.
Минск. МКАД. ГАИ @tutby pic.twitter.com/kcnDYnEAwX— roman fedorovich (@romann83) 13 января 2019 г.