Появилось видео тарана автомобилем ГАИ двух легковушек 12 13.01.2019, 20:27

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ФОто: onliner.by

На МКАД автомобиль ГАИ протаранил две легковушки и врезался в отбойник.

На МКАД автомобиль ГАИ столкнулся с двумя легковушками, после чего врезался в разделительное ограждение. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

Авария произошла 13 января, около 13.35, на внешнем кольце МКАД в районе Зацени. На записи видно, как автомобиль ГАИ на высокой скорости едет в крайней правой полосе. В какой-то момент, осуществляя перестроение в соседнюю полосу, инспектор не справился с управлением и зацепил две легковушки. После этого служебный автомобиль развернуло и отбросило в разделительное ограждение справа.