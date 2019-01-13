В Столинском районе сельчане требуют от властей построить мост через реку 3 13.01.2019, 21:14

Который год жители деревни Хорск Столинского района на Брестчине требуют, чтобы их село и Давид-Городок соединили мостом.

С весны до осени через реку Горынь устанавливают понтонный мост. Но с приходом зимы конструкцию снимают. В результате жителям довольно крупной деревни, чтобы попасть на работу, в больницу, в банк или на почту, приходится или рисковать жизнью, переходя реку по льду, или добираться 10 километров по дороге в обход, пишет «Белсат».

Прямая дорога из Хорска в Давид-Городок исчезла после того, как в начале 1990-х было выкопано новое русло могучей реки Горынь. Река протекает через Давид-Городок. Но из-за непредсказуемого характера и крупных весенних разливов было решено изменить главное русло и обуздать реку. И действительно, проблема с разливами была решена. Но для жителей Хорска, которых в деревне более 500 человек, добираться в Городок стало намного сложнее. Ранее из деревни в город дорога составляла около километра. Сейчас дорога, если нет понтонного моста, составляет около 10 километров.

Местные власти обещают компенсировать отсутствие моста через реку ежедневными автобусными рейсами. Председатель Хоромского сельского совета Анатолий Скребец признается, что средств на установление постоянной переправы через реку нет. И в бюджете на это денег не предвидится.

В интернете местные активисты, совместно с кампанией # ЗаСвойГород начали сбор подписей, чтобы все же проблема была решена.

«Значительная часть жителей села работает в Давид-Городке. Учреждения здравоохранения, образования, обслуживания и социальной сферы также находятся в городе – это поликлиника, аптеки, банки и др. У многих горожан есть родственники, друзья в Хорске или работа в Хорской школе. Это значит, что и горожане посещают деревню. Ежедневно сотни людей имеют необходимость в пересечении реки. Однако в зимний период понтонный мост убирают, и прямой путь между деревней и городом становится невозможным», – комментирует ситуацию один из инициаторов обращения Сергей Мазан.

Понтонный мост убирают зимой, так как его обычно сносит мощное течение реки, и тогда мост приходится ловить даже в Припяти, в которую впадает Горынь. Поэтому жителям села, которым не подходит расписание утрешнего автобуса, приходится добираться в город по объездной дороге. Но когда приходят сильные морозы и река покрывается льдом, люди рискуют и переходят по льду.

«Часть жителей ежедневно в зимний период на свой страх и риск сокращают свой путь и направляются в город или в деревню по льду. Мы считаем, что необходимо принять срочные меры для установления прямого сообщения между Хорском и Давид-Городком. Это повысит качество жизни жителей как минимум трех населенных пунктов (Хорска, Туры, Давид-Городка)» – комментирует ситуацию руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

И действительно, местные жители признаются, что часто так переходят. Впрочем, это приводит к трагическим случаям.

«За последние годы здесь утонуло много людей. По крайней мере жизни четырех сельчан унесла река. Среди них и молодые, и старые. Люди, которые решили перейти реку по льду, часто проваливаются. Но редко люди ходят сами. Поэтому спасают друг-друга», – рассказала жительница деревни Хорск Елена Новак.

Сельчане после многолетних безуспешных обращений к местным властям решили обратиться в областной исполнительный комитет. Жители требуют выделить в текущем году средства из областного бюджета для подготовки проектно-сметной документации и строительства подвесного круглогодичного постоянного моста через Горынь между селом Хорск и городом Давид-Городок.