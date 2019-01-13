Экс-глава СБУ Смешко выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Украины 1 13.01.2019, 21:18

Игорь Смешко

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.

13 января в интервью Дмитрию Гордону в эфире телеканала "112 Украина" экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Смешко заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента Украины.

"Сегодня я принял решение и начал готовить документы для подачи в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины", – сообщил он.

Смешко пояснил, что не видит альтернативного решения выдвижению в президенты.

"Представьте себе, что вы находитесь внутри лайнера, который потерял управляемость. Вы находитесь в пассажирском салоне. Вы видите, как в кабину пилота набивается толпа. И так случилось, что вы бывший авиаконструктор, а по последней своей работе – руководитель службы безопасности школы пилотов – очень хорошо знаете всех тех, кто хочет взять управление самолетом. И вы прекрасно знаете, что никто из них летать не может. Он даже не сдал экзамен на это. Некоторые во время обучения не учили матчасть, занимались много чем, но только не материальной частью и полетами. В этом случае, когда в кабине находятся эти люди, а в пассажирском салоне в том числе и ваша семья, у вас нет альтернативы", – подчеркнул он.

62-летний Смешко работал в Минобороны Украины с 1992-го по 2001 год. В 2002–2003 годах был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2003-го по 2005-й возглавлял СБУ. В июне 2018 года он допустил, что может баллотироваться в президенты.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года.