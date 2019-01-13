Игорь Эйдман: Россия осталась один на один с Китаем 1 13.01.2019, 22:04

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В их отношениях возможно только постепенное поглощение Китаем РФ.

Кремль пытается напугать США союзом между Китаем и Россией, хотя бояться на самом деле нужно не американцам, а россиянам. Такое мнение выразил российский социолог и политолог Игорь Эйдман в Facebook.

"Разругавшись с Западом, Россия осталась один на один с Китаем. Никакого равноправного союза здесь быть не может. Возможно только постепенное поглощение. Слишком неравны силы "союзников". Китай превосходит Россию и по численности населения, и по экономической мощи больше чем на порядок", – отметил он.

По мнению политолога, Китай и Россия сейчас напоминают США и Мексику в 19 веке.

"Американцы, начав с мирной колонизации Техаса, в конце концов захватили половину мексиканской территории. Бурно развивающаяся мощная страна, нуждающаяся в новых ресурсах, граничит со стагнирующей и коррумпированной. Результатом такого соседства может быть только постепенная колонизация слабого сильным. Что уже происходит на Дальнем Востоке", – подчеркнул Эйдман.

На Дальнем Востоке и в Забайкалье (они составляют более 40% территории России) проживает всего 8,2 млн человек, рассказывал в интервью "Медузе" ведущий научный сотрудник российского Института демографии Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Никита Мкртчян. С начала 90-х количество населения в этих регионах уменьшилось на 2,1 млн.

Сейчас Китай является ключевым инвестором в Дальний Восток. 85% иностранных капиталовложений в этот регион приходится на эту страну, сообщил посол Китая в России Ли Хуэй. "Общая стоимость проектов, которые китайские инвесторы намерены реализовать на Дальнем Востоке, превышает $30 млрд. Наиболее активно развивается взаимодействие в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и финансовой сфере", – цитировала его пресс-служба администрации Приморского края.