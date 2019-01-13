Трамп: Ущерб от «неисправной границы» больше, чем от «шатдауна» 1 13.01.2019, 22:19

23-й день частичного закрытия правительства проходит без переговоров об урегулировании ситуации.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что ущерб, нанесенный стране «крайне неисправной границей» с Мексикой, «гораздо значительнее», чем последствия самого длительного частичного закрытия правительственных учреждений (шатдауна), которое продолжается 23-й день, передает «Голос Америки».

«Строительство стены на южной границе приведет к снижению преступности по всей стране», – написал Трамп в «Твиттере»

The building of the Wall on the Southern Border will bring down the crime rate throughout the entire Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2019 г.

Около 800 тысяч федеральных служащих в пятницу впервые не получили причитающуюся им зарплату в результате приостановки работы государственных учреждений, которое затронуло около четверти правительственных функций. В центре спора – требование Трампа выделить более 5 миллиардов долларов на строительство барьера на 3200-километровой границе с Мексикой для противодействия нелегальной иммиграции.

Никаких новых шагов для урегулирования ситуации не предпринималось. Палаты Конгресса не будут собираться до понедельника.«Я нахожусь в Белом доме и жду, – написал Трамп. – Демократы повсюду, но только не в Вашингтоне, в то время как люди ждут своих зарплат. Они отдыхают и даже не разговаривают!»

I’m in the White House, waiting. The Democrats are everywhere but Washington as people await their pay. They are having fun and not even talking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2019 г.

Трамп высмеял приблизительно 30 законодателей-демократов, которые вылетели в залитый солнцем Пуэрто-Рико на благотворительный показ популярного бродвейского мюзикла «Гамильтон».

В последнее время Трамп возлагает на демократов вину за «шатдаун», но до его начала 22 декабря он говорил, что будет «гордиться» тем, что «шатдаун» будет «принадлежать» ему.

В связи с «шатдауном» работа многих госслужб была приостановлена, а некоторые музеи и парки закрыты. Примерно 800 тысяч федеральных служащих, не получивших зарплату на прошлой неделе, отправлены в отпуска без содержания или продолжают работать без оплаты, хотя, вероятно, они получат зарплату задним числом, когда ситуация вокруг плана Трампа о строительстве стены будет урегулирована.

Вечером в субботу Трамп дал интервью ведущей телеканала Fox News Жанин Пирро, которая спросила его, почему он не объявляет чрезвычайное положение для строительства стены без одобрения Конгресса, хотя несколько дней назад давал понять, что готов пойти на такой шаг. Президент ответил, что хочет дать Конгрессу шанс заключить соглашение в результате переговоров.

«Я хочу дать им шанс, чтобы увидеть, могут ли они действовать ответственно», – сказал Трамп.

Несколько дней назад Трамп покинул встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Чаком Шумером, когда они отказались одобрить строительство стены на границе, даже если он откроет правительство на и начнет переговоры об укреплении безопасности границ в ближайшие 30 дней. Демократы предложили выделить дополнительные средства в размере 1,3 миллиарда долларов на безопасность границ, но не на строительство стены.

«Я готов, хочу и могу заключить соглашение, – заявил Трамп. – Страна нуждается в защите на границе. Многие преступления, значительная часть членов банды] MS-13 приходит через границу. Наркотики, большая доля наркотиков… в нашей стране поступает через границу».

Два новых опроса, проведенные совместно Washington Post и АВС News, а также CNN, показывают, что американские избиратели более склонны винить Трампа и республиканцев, чем демократов, в частичном закрытии правительства.

Опрос, проведенный совместно Washington Post и АВС, показал, что чуть больше половины американцев (54 процента) выступают против стены; 42 процента поддерживают ее возведение. В опросе CNN эти показатели составляют 56 и 39 процентов, соответственно.

По оценкам CNN, общественность в целом возлагает вину за «шатдаун» на Трампа. 55 процентов считают, что он несет большую ответственность, 32 процента считают ответственными демократов, а 9 процентов полагают, что ответственность несут обе стороны. В опросе Washington Post/АВС 53 процента возлагают вину на Трампа и республиканцев, а 29 процентов – на демократов.