Впервые белоруска вступила в орден матери Терезы 13.01.2019, 22:47

Единственные в Беларуси сестры Матери Терезы служат в Гомеле.

Уже 25 лет в Гомеле работает конгрегация «Миссионерок любви», основанная матерью Терезой. Монахини разных национальностей содержат Дом милосердия, в котором помогают бедным и бездомным. И за все это время в ордене ни разу не было белорусок. А теперь – будет, правда, личность девушки пока что не раскрывается, пишет katolik.life.

Белоруски уже проявляли интерес к ордену матери Терезы. Девушки несколько раз приезжали в Гомель, знакомились с монахинями, правда, потом уезжали. Этот случай вступления в орден первый, пока что девушка готовится – проходит формацию в монастыре в Польше.

Напомним, конгрегация сестер «Миссионерок любви» была основана Матерью Терезой в 1948 году в индийском Калькутте. . Монахини этой конгрегации приносят четыре обета: послушания, милосердия, бедности и служения беднейшим из бедных. Согласно уставу, написанному Матерью Терезой, они должны жить, подобно их подопечным, в совершенной нищете.