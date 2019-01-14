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Трамп пообещал разорить Турцию в случае наступления на сирийских курдов

  • 14.01.2019, 8:04
Фото: Reuters

Президент США настаивает на создании буферной зоны в 20 миль.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале вывода воинского контингента из Сирии и пригрозил Турции "разорением" в случае наступления на американских союзников - сирийских курдов, сообщает nv.ua.

"Начинается давно ожидаемый вывод войск из Сирии. Но продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГИЛ, причем с многих направлений. В случае перегруппировки нанесем удар снова с действующей базы рядом [в Ираке]. Мы экономически разорим Турцию, если они атакуют курдов", - сообщил он в Twitter.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что курды не должны провоцировать Анкару.

Трамп заявил о необходимости создать "буферную зону в 20 миль". Он также отметил, что Россия, Иран и Сирия больше всего выиграли от долгосрочной операции США по уничтожению ИГИЛ в Сирии.

Напомним, в декабре 2018 года США объявили о выводе американских войск из Сирии. Президент Дональд Трамп аргументировал это решение победой США над боевиками террористической организации Исламское государство в Сирии.

Он заявил, что Турция и другие страны на Ближнем Востоке способны противостоять остаткам ИГИЛ в Сирии без поддержки американской стороны.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от президента Турции Реджепа Эрдогана гарантировать ненападение на курдские силы после ухода американских военных из Сирии. По его словам, до этого времени президент США не выведет войска из северной Сирии.

США сотрудничают с курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) в борьбе против ИГИЛ. Курды контролируют территории на северо-востоке Сирии.

Вашингтон неоднократно заявлял, что курдские союзники останутся в безопасности, несмотря на вывод войск. Но Турция, которая считает YPG террористами, обещает разгромить курдские формирования.


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