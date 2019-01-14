Арина Соболенко успешно преодолела 1-й круг Australian Open 14.01.2019, 8:19

Арина Соболенко

Белоруска в двух сетах взяла верх над россиянкой Анной Калинской.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко успешно преодолела стартовый круг одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии — первом в сезоне турнире «Большого шлема», который начался в Мельбурне, сообщает tut.by.

Посеянная под 11-м номером Арина Соболенко (№ 11 WTA) в двух сетах взяла верх над россиянкой Анной Калинской (№ 146 WTA), пробившейся в основную сетку через квалификацию — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 6 минут.

Соболенко — Калинская — 6:1, 6:4

Эйсы 5−2.

Двойные ошибки 0−3.

Попадание первой подачи 67% (34 из 51) — 59% (33 из 56).

Выигрыш первой подачи: 85% (29 из 34) — 67% (22 из 33).

Выигрыш второй подачи 53% (9 из 17) — 35% (8 из 23).

Реализация брейк-пойнтов 50% (3 из 6) — 0% (0 из 1).

Выходы к сетке 50% (5 из 10) — 67% (4 из 6).

Очки, выигранные на приеме 41% (23 из 56) — 23% (13 из 51).

Активно выигранные очки 25−16.

Невынужденные ошибки 21−24.

Все выигранные очки: 64−43.

В 1/32 финала Арина Соболенко встретится с британкой Кэти Болтер (№ 97 WTA), которая взяла верх над россиянкой Екатериной Макаровой (№ 60 WTA) — 6:0, 4:6, 7:6 (9:6).