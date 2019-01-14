Видеофакт: Протестующие в Бресте поют «Полонез Огинского» 5 14.01.2019, 8:35

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На площадь вышли сотни человек.

Днем 13 января в Бресте брестский активист Виталий Казак на площади Ленина вновь провел праздничную программу в костюме Деда Мороза. Неделю назад Казак просил людей подготовиться к тому, чтобы в канун старого Нового года вместе спеть а-капелла вокальную версию «Полонеза Огинского». Многие откликнулись на его просьбу, сообщает «Брестская газета».

Одновременно с проведением праздничной программы на площади прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства аккумуляторного завода. Как сообщил журналистам правозащитник Владимир Величкин, на площадь вышли около 200 человек.

Часть из них собрались вокруг Деда Мороза, другие в отдельной группе обсуждали строительство завода. В частности, речь шла о повторной государственной экологической экспертизе проекта завода – по информации Минприроды 21 декабря доработанный проект вновь поступил на экспертизу. Инициативная группа хотела ознакомиться с исправленной документацией, однако, по словам активиста Демьяна Лепесевича, компания «АйПауэр» ответила, что ее предоставят после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.

По словам Лепесевича, инициативная группа обнародовала еще не все выявленные в проекте строительства нарушения.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, первая партия аккумуляторов должна быть выпущена в начале нового года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.