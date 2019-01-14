Продавец с рынка в Малиновке: Закрыть Россию – и все пойдет 5 14.01.2019, 9:22

7,537

Чем живет авторынок под Минском после праздников.

Новогоднее торжество желудка закончено - пора браться за работу. Чем в этом январе живет "Малиновка", почему местами она заменяет "Моторшоу" и как журналисту ABW.BY устроили допрос с разносом - в этом репортаже.

Вместо выставки

Нет, правда - несколько часов прогулки по субботней "Малиновке" произвели более яркое впечатление, чем майская выставка "Время кроссоверов". Это ни в коем случае не камень в чей-то огород, просто по объективным причинам "экспозиция" на рынке более масштабная и разношерстная.

На "Малиновку" можно прийти даже с пустыми карманами и без цели купить себе автомобиль. Просто поглядеть, каких моделей мы лишились, и что у нас не продается - в очередной раз "реверанс" Таможенному союзу. Точнее, купить-то эти машины можно, но уже в формате б/у. А это, как говорится, не то пальто.

Начнем с банального. Новых седанов D-класса у нас хоть отбавляй. А что с универсалами? Они вымерли, и это печально. Навскидку можно вспомнить разве что Skoda Superb Combi, но формально это класс D+, "переросток". Даже VW Passat-универсал - ох, какое греющее душу выражение! - в кузове B8 у нас редкость.

Но не на "Малиновке"! 2015-й год, комплектация Comfortline, дизель 1,6 литра. Цена вопроса - 17.200.

Та же комплектация, тот же мотор, тот же год. Машина из Германии, как утверждает продавец. 18.300, и она ваша.

Универсал Ford Mondeo в наших краях еще более редкий гость. Но на "Малиновке" можно найти и его. Тоже из Германии, дизель 1,5-литра, и 2015 год выпуска. Продается за 14.450.

Метановый Fiat 500L не так давно был у нас на тесте. И вот еще одна машина - с таким же "смешным" 0,9-литровым двигателем, 2014 года выпуска, на "механике" и за 10.950. Ранее, если верить объявлению, каталась по Италии.

"Последняя рестайлинговая модель, нюансов вообще нет, первый день в РБ!", - заманивает покупателей вот этот Peugeot 508 SW. Цена - 14.400 "по Нацбанку" за версию с дизелем (объем - тайна, видимо, все-таки 1,6 л) и "механикой".

Пикап Suzuki Equator доступен за 12.950. Бензиновый мотор, "автомат", мультируль, кондиционер - для такого типа машин не самое плохое оснащение. Правда, смущает пробег - всего 17 тысяч миль (чуть больше 27 тысяч километров) для машины 2012 года выпуска. Третий автомобиль в семье?

Seat! За машину 2015 года выпуска из Бельгии с дизельным мотором 1,6 литра и DSG просят 13.990. Пробег при этом 116 тысяч километров.

Ford Grand C-Max - слыхали о таком? А он есть - вот, 2015 года выпуска, с 1,5-литровым дизелем и 6-АКПП в топ-версии Titanium. Отдадут в хорошие руки за 13.950.

Нужна машина поменьше? Пожалуйста, вот вам Opel Corsa E 2015 года выпуска. Мотор 1,2-бензин, "механика", пригнана из Чехии, о чем свидетельствуют документы под лобовым. Просят за такой автомобиль 8950.

Чуть дороже продается Renault Clio из все того же 2015-го. Бензиновый двигатель (опять объем - это секрет), круиз-контроль, LED-оптика - все за 9350.

Новые Hyundai Santa Fe в Беларусь начали завозить осенью. На "Малиновке" они тоже есть, причем как минимум в двух экземплярах. К сожалению, из такого объявления понятно мало что, разве только цена и контактный телефон.

За второй Santa Fe в соседнем ряду просят 32.950. Машина 2018 года выпуска (понятное дело!), "автомат", дизель 2,2. А теперь - барабанная дробь! - самое важное: номер телефона в обоих объявлениях начинается на 940 - тот самый, за которым висело не одно залоговое авто и который мой коллега Юрий Гладчук успел выучить наизусть за время нашего расследования. Эх, "Малиновка", ничего у тебя не меняется…

Та сторона океана

Ладно, залоговыми машинами "Малиновка" не заканчивается. Есть здесь и "американцы" - их часто покупают не сильно битыми, перевозят в Беларусь, восстанавливают здесь и продают. Восстанавливают, правда, иногда не очень удачно.

Ford Escape, 1.5-Ecoboost, 2016 год выпуска, 13 тысяч километров и… опять тот же номер телефона на 940. Может, и не залоговый, но доверия не вызывает.

Что дальше? Еще парочка Escape, продающихся все от того же номера.

Двухлитровый Escape с "автоматом", мультирулем, камерой заднего вида и прочими "плюшками" доступен за 16.800.

Escape на рынке не так много, в отличие от Buick Encore. В среднем цена на них болтается в районе 11 тысяч.

Скудна популяция Ford Fusion (американский Mondeo). То ли на "Малиновке" уже раскупили все восстановленные Ford, то ли они еще плывут к нам. Один из немногих седанов продавался за 12.950. 2014 год выпуска, 1,5-EcoBoost, камера заднего вида, полный электропакет.

VW Passat B7 Long - такую зверушку тоже можно найти на "Малиновке". За автомобиль из Алабамы хотят 16.750.

Сектор Citroen на барабане

Citroen на рынке реально много. И если летом на "Ждановичах" я отмечал любовь тамошних продавцов к модели C4, то на "Малиновке" в почете C4 Grand Picasso на любой вкус и цвет.

В среднем модель представлена на рынке 2014-м годом, дизельным мотором объемом 1,6 литра и разными комплектациями. Разброс цен от 14 до 16 тысяч.

А что попроще?

Рынок в Малиновке считается более дорогим, чем в Ждановичах. Оно, в принципе, и неудивительно: здесь в основном продаются машины в "возрасте" до пяти лет. Хотя встречаются довольно потешные экземпляры.

"Бюджетники" есть, но их немного.

"Покупатели стали менее грамотными, более внушаемыми"

На часах почти 2 часа дня, но рынок не особо ожил. Продавцы развлекают друг друга байками из жизни, попивают чай и не только, да ходят между рядов. "Скукотища", - лениво тянет кто-то из-за машин. "Грустно, что капец", - лаконично оценивает ситуацию с покупателями в минувшую субботу один из продавцов.

Неужели "Малиновка" еще не отошла после праздников? Или не все оттаяли после морозов? С этой мыслью я дохожу до ряда со свежими Toyota. Продавец с радостью готов рассказать о машине, но я честно признаюсь, что пришел сюда как журналист. Мне интереснее, как тут с покупателями да продажами.

- Из Европы народ лучше машины воспринимает, потому что по России много вопросов юридической чистоты, - со старта заряжает бодрый парень.

- Как дела на "Малиновке" после праздников?

- Да более-менее, спрос есть. В какое время больше людей приходит? Ну, это по-разному. Ребята, тут журналист из ABW, не хотите ему про рынок рассказать? - продавец тут же подключает к разговору еще нескольких коллег.

- А что ему рассказывать? Я как начинаю рассказывать, так никто печатать не хочет. - то ли в шутку, то ли немного обиженно говорит продавец еще нескольких машин из Европы.

Дальше он выпаливает максимально прямую фразу, которую я пообещал в оригинале не публиковать. Краткий смысл таков: машины из России, мягко говоря, надоели тут всем.

- Закрыть "Россию" и все пойдет. Объясняю: белорусские машины в 2011-м поехали в Россию. Их там пять раз убили, а теперь наши возвращают эти автомобили. Мы пробеги мотали, а теперь они мотают. А там уже по миллиону-полтора!

- Но это не у всех так, - подхватывает тему еще один продавец автомобилей из Европы. - Но я тебе честно скажу: не могут быть пробеги 50-60 тысяч у машин из России. Это все нереально, но на это белорусов подсадили и в мозги внушили. Когда приезжает машина из Европы с пробегом 120-140 тысяч, у них шок. Раньше, когда мы пригоняли автомобили из Европы, не было "России", нам ничего не мешало, пробеги до 200 тысяч людей не пугали. Они понимали, что это нормальный европейский пробег, и автомобиль будет ездить, только заливай хорошее масло и вовремя обслуживай.

Покупатели стали менее грамотными, более внушаемыми. Им хочется, чтобы пробег был 50 тысяч - и все. Они приходят: здесь 50, а там 70. И покупают ту машину, где 50. А что было у нее до этого…

Ту же Toyota пригонишь из Европы, у нее реальный пробег 120-150 тысяч. Так она "живая" и обслуженная, дилерская. Но с таким пробегом ее не купят. Сделай 50-60 тысяч - тогда да, возьмут.

Самое интересное, что люди звонят, интересуются. Говорят: "мы завтра приедем" - никто не приезжает. Такое пустозвонство. Конкретный покупатель обычно звонит, нужное спрашивает, приезжает, два круга вокруг машины делает, оформляет и поехал на ней.

Какие-то косметические подкрасы, вроде затертых царапин, его вообще не смущают. Ну а если машина аварийная, была серьезно ударена, погнуло лонжероны, стойки, нарушилась геометрия - так это другой вопрос. Это и так видно.

Праздники прошли, после 7-го числа люди звонить начали. Недели две-три до этого звонков не было вообще.

"ABW, вы бандиты!"

Вылазка на "Малиновку" плавно закруглялась, я искал последнего собеседника. Собеседник неожиданно нашел меня сам, а диалог получился крайне занимательным.

- Это чего вы тут ходите, снимаете все? Из ABW, да?

- Ну да.

- Вот! Видел я вашего, исподтишка все тут снимал, а потом всякие гадости про "Малиновку" писал. То из леса, то из шлема фотографирует. Вы как бандиты работаете, тайком! ABW, вы бандюганы! С вами администрация рынка поговорить хочет, а то вы пишете тут всякое втихаря, - огорошил неизвестный борец за правду и тут же с азартом начал говорить по телефону. - Коля, я нашел этого товарища из ABW. Ходит, снимает, как бандит. Подойди, поговори.

"Однако, интересный поворот событий", - промелькнуло в голове.

- Вы этот… на Г фамилия начинается… Грачевич? Гайдук?, - не унимался "санитар" "Малиновки".

- Гладчук. Но это не я.

- А, ну да, он обычно на мотоцикле приезжает, в экипировке ходит. Что вы тут народ пугаете?

- Если на "Малиновке" есть залоговые машины, то в чем вопрос?

- Вы знаете, что ни одну залоговую машину в Беларуси еще не изъяли? Зачем людей запугиваете? Что вы про дилеров и их кредиты не пишете, а? Да у вас от них заказ!

После этой реплики, если честно, я даже немного растерялся. Уж не залоговыми ли машинами торгует сей товарищ и не его ли номер начинается на 940, коль так распереживался и резко "перевел стрелки" на дилеров?

- А вы вообще кто? - вдруг стало интересно, кто решил преподать мне краткий курс идеологически выверенных репортажей с "Малиновки".

- Не важно! - отмахнулся неизвестный господин. - Скажем, я помощник администрации рынка. Знаю этого вашего Юрася, и вас теперь в лицо запомнил. Вы бандиты! Чтобы фотографий моей площадки в материале не было!

Что имелось в виду под фразой "моя площадка", я так и не понял. Один ряд? Полрынка? Весь рынок, раз это "помощник администрации"?

К чести администрации "Малиновки", разговор с ней получился куда более размеренным и без скандала. Я спокойно объяснил, кто, откуда, с какой целью снимаю - руководство выслушало и также спокойно ответило, что претензий не имеет. Правда, настоятельно рекомендовало в следующий раз предупреждать о визите журналистов.

В общем, сложилось впечатление, что наши репортажи мешают не администрации рынка, а таким вот интересным личностям. На всякий случай объясню, зачем мы изучаем наши авторынки - это не реклама и не антиреклама. Это банальный интерес: что творится на "живом" рынке, сколько людей на него ходит и что там продается.

Впрочем, каждый видит то, что хочет видеть.