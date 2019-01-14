«Белорусу выгодней хранить деньги под подушкой, чем платить в ФСЗН» 16 14.01.2019, 9:28

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Как не остаться без пенсии?

С этого года самозанятые и ремесленники могут самостоятельно платить взносы в ФССЗН. Если платежи будут не меньше, чем соразмерные социальные отчисления с минимальной зарплаты, у лиц этой категории будет увеличиваться стаж работы, необходимый для получения пенсии по возрасту, пишет zautra.by.

ФСЗН или «народный подматрасный банк»?

На каждого официально работающего белоруса Фонд соцзащиты получает 35% от его зарплаты: 34% перечисляются напрямую работодателем, 1% — вычитается из заработка.

С 2025 года пенсию по возрасту будут назначать тем, кто имеет хотя бы минимальный стаж работы и платил такие взносы на протяжении 20 лет. Иначе придется довольствоваться социальной пенсией, размер которой — 25% бюджета прожиточного минимума.

Как не остаться без пенсии?

Добровольно платить взносы в ФСЗН нет экономической целесообразности. Особенно если самозанятый зарабатывает хотя бы среднюю по стране зарплату, считает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин. Перспектива для самозанятых и ремесленников платить взносы в ФСЗН никак не защищает их от риска остаться без пенсии из-за распределительной пенсионной системы и «уравниловки». Ведь размер пенсии зависит от наработанного стажа и средней зарплаты в стране, а не от размеров уплаченных социальных взносов.

— Социальную пенсию получат практически все. Лучшая стратегия – откладывать деньги самостоятельно и хранить их на банковском счете или «под подушкой», нежели платить в ФСЗН. А потом в старости жить на социальную пенсию и свои сбережения, − объясняет руководитель «Кошта урада».

С точки зрения размера пенсий, чем больше человек зарабатывает, тем выгодней ему откладывать на пенсию самостоятельно, а чем его доходы меньше − тем выгодней платить взносы в ФСЗН. Особенно невыгодно платить взносы мужчинам, которые отдают в ФСЗН в 4 раза больше средств, чем в старости успевают получить в виде пенсии, говорит Владимир Ковалкин.

Эксперт рассчитал, что те же 35% своего дохода выгодней положить на личный банковский счет. Если, конечно, человек обладает самодисциплиной и не будет пускать остающиеся свободные деньги на текущие нужды, но будет создавать личный пенсионный фонд.