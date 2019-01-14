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Экономист: На этой неделе стоит купить доллары

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  • 14.01.2019, 9:47
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Ситуация на финансовом рынке Беларуси располагает к походу в обменник.

На завершившейся валютной неделе курс доллара в Беларуси немного снизился, а вот российский рубль подорожал. Продолжится ли тенденция на этой неделе? Ситуацию на финансовом рынке Беларуси для myfin.by комментирует Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– На завершившейся неделе традиционно основными факторами курсообразования для белорусского рубля были внешние. Во-первых, это рост евро к доллару: пара евро-доллар выросла за неделю с 1,1410 до 1,1520, или на 1%. Во-вторых, укрепился российский рубль: пара доллар-российский рубль снизилась на 2,1%, евро снизился к российскому рублю на 1,1%.

В результате по отношению к белорусскому рублю доллар снизился, евро почти не изменился, российский рубль укрепился. Падение доллара составило 1,03%. Евро снизился совсем символически – на 0,01%. Российский рубль за неделю подорожал на 1,14%.

Рост российского рубля перевесил в составе корзины падение доллара и евро. В результате корзина подорожала за неделю на 0,26%.

Мне кажется, что на этой неделе действующие внешние факторы сохранятся: с одной стороны будет продолжаться укрепление российского рубля, с другой стороны будет снижение доллара к другим мировым валютам.

К концу текущей недели доллар к белорусскому рублю может подешеветь до 2,13 рублей. Евро останется вблизи 2,48 рублей. Российский рубль может подорожать до 3,25 белорусских рублей за 100 российских.


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