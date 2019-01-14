Союз поляков Беларуси организовал праздник несмотря на запреты властей 1 14.01.2019, 9:59

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Рождественскую елку посетили сотни детей в нескольких городах.

Рождественская елочка стала праздником для 500 детей, учителей и их родителей, которые изучают польский язык в разных городах Беларуси, сообщает «Белсат».

Мозырь, Браслав, Борисов, Вилейка, Столбцы - только некоторые города, откуда приехали учащиеся групп польского языка. Детей, их родителей и учителей приветствовал посол Польши в Беларуси.

«Поляков в Беларуси очень много, многие помнят о своих корнях и хочет изучать польский язык. Это прекрасно. И надеемся, что такая возможность будет и впредь», - заявил посол Республики Польша Артур Михальский.

Накануне администрация одного из столичных клуба без объяснения отказала в помещении для торжества. Действующий в полулегальном состоянии вот уже двадцатый год, Союз поляков устроил праздник несмотря на традиционные препятствия.

«Мы ощущаем давление со стороны власти, а это прежде всего - дети, которым власти запрещают участвовать вот в таких праздниках возле елки, где дети могут рассказать стишок на польском языке, спеть песню, получить подарок от святого Николая», - заявляет председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис.

Тем временем польский язык в Беларуси изучают не только дети и этнические поляки, но и белорусы всех возрастов.

«Польша - наша соседка, мы имеем хорошие отношения, а в последнее время много людей старается выехать на работу, так как в Беларуси с работой тяжеловато. Поэтому стараются люди учить», - говорит председатель Союза поляков в Минске Елена Марчукевич.