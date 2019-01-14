Пять нефтяных интриг: какие сюрпризы готовит рынок в 2019 году 1 14.01.2019, 10:10

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Год будет интересным.

Какая связь между ценами на нефть и переизбранием Дональда Трампа? Чем закончится противостояние ОПЕК+ и сланцевой добычи? Удастся ли «Газпрому» удержать свой рынок в Европе и как отреагируют цены на сырье? Это лишь часть вопросов, ответы на которые мы узнаем в наступившем году, пишет «Форбс».

2018 год оказался интересным и богатым на события, происходящие на нефтегазовом рынке. Особенно любопытно было наблюдать за изменением парадигмы, задающей нефтяные котировки. В сентябре-октябре прошлого года казалось, что нефтяные цены идут уверенно вверх и отметка $100 за баррель не за горами, но скепсис по поводу перспектив мировой экономики, смягчение американских санкций против Ирана, а также сложности, с которыми столкнулись страны ОПЕК+ при продлении сделки по ограничению добычи, привели к обвалу цен ниже $50 за баррель.

2019 год обещает быть не менее интересным как для России, так и в глобальном аспекте. Некоторые из событий, исход которых станет ясен в этом году, предопределят динамику рынка на ближайшее время. Ниже — моя подборка пяти главных интриг нефтегазового рынка на 2019 год.

1. Украина и «Северный поток — 2»

Конфликт между Россией и Украиной не просто осложнил переговоры между двумя странами по закупкам и транзиту газа — ситуация зашла в тупик, из которого крайне сложно будет найти приемлемый для всех заинтересованных сторон выход.

Контракты, подписанные между «Газпромом» и «Нафтогазом» в далеком 2009 году и ставшие миной замедленного действия в силу их невыгодности для украинской стороны, истекают в конце 2019 года. И если переподписание контракта на закупку газа — вещь желательная для обеих сторон, но необязательная, поскольку Украина может продолжить закупать газ по реверсным схемам у европейских компаний, то без контракта на транзит газа не обойтись. Даже если «Северный поток — 2» будет запущен в начале 2020 года, его мощностей не хватит для прокачки объемов, которые идут через Украину.

Конструктивным переговорам мешает несколько обстоятельств. «Газпром» пытается опротестовать решение Стокгольмского арбитража, который пересмотрел некоторые условия действующих контрактов и обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд штрафа. Москва, похоже, не согласна вести переговоры, пока Киев не откажется от претензий, но для любого украинского политика отказ от причитающегося по решению арбитража штрафа будет сродни политическому самоубийству. Ситуация осложняется еще и тем, что в марте на Украине должны пройти президентские выборы, на которых победа Петра Порошенко неочевидна. Поэтому пока вести переговоры может не иметь смысла: не ясно, кто в итоге окажется у власти и будут ли новые политические лидеры соблюдать прежние договоренности.

Скорее всего, контракты по традиции будут подписаны в конце декабря — каждая из сторон будет стоять на своем до последнего. Предсказать условия, на которых они будут подписаны, невозможно, но в лучшем из реалистичных сценариев «Нафтогаз» сможет закупать газ напрямую у «Газпрома» по конкурентоспособным ценам, а транзит газа через Украину уменьшится до 30-50 млрд кубометров в год — это в два раза меньше, чем сейчас. Что касается «Северного потока — 2», то, скорее всего, он будет запущен в начале следующего года, несмотря на интенсификацию попыток части американской и европейской политической элиты поставить целесообразность этого проекта под сомнение. Германия — основной бенефициар «Северного потока — 2» — в Европе продолжает содействовать его реализации.

2. Спрос на российский газ в Европе

К концу 2019 года США введут в эксплуатацию практически все заводы по сжижению газа, строительство которых было начато за последние несколько лет. В результате страна войдет в топ-3 крупнейших по объему мощностей по сжижению газа наряду с Катаром и Австралией. Считалось, что это приведет к снижению спроса на российский газ, который отчасти будет вытеснен американским СПГ. Однако снижения спроса на российский газ пока не наблюдается, и вряд ли оно произойдет в крупных масштабах. За два прошедших года рост спроса на газ в Китае и других странах, в особенности в Азии, рос рекордными темпами, это абсорбировало рост производства СПГ в США и Австралии.

Рост спроса на природный газ, в том числе на СПГ со стороны азиатских покупателей, скорее всего, продолжится — помешать этому может только глобальная рецессия. Однако Fitch Ratings все же ожидает небольшого снижения экспорта российского газа в Европу в связи поставками на этот рынок американского СПГ. Российский экспорт газа на европейский рынок в итоге может снизиться примерно на 5-7% по сравнению с рекордными значениями 2018 года.

Интересно, как в этой ситуации будет вести себя «Газпром». Пока компания в целом все делает правильно: идет на уступки отдельным покупателям по ценам и условиям поставки, а также зондирует возможность продажи газа не только по долгосрочным контрактам, но и на спотовом рынке. Удастся ли в итоге «Газпрому» удержать свою долю рынка в Европе, мы узнаем ближе концу года.

3. ОПЕК+ против сланцевой нефти

Противостояние ОПЕК+ со сланцевой нефтью, начавшееся в 2014 году, когда ОПЕК принял решение затопить рынок нефтью и «убить» сланец низкими ценами, продолжается. Теперь борьба идет за то, чтобы удержать цены на приемлемом уровне, даже если для этого придется пожертвовать долей рынка. Проблема в том, что внутри ОПЕК+ существует достаточно противоречий, которые усугубились после того, как США ввели санкции против Ирана.

Основная интрига — как будет развиваться история с соглашением ОПЕК+, где первую скрипку играют Саудовская Аравия и Россия. Соглашение об очередном сокращении добычи нефти было достигнуто в декабре прошлого года, но действовать оно будет только до июля 2019 года. Относительно короткий срок соглашения, а также сомнения рынка в том, что оно будет соблюдаться столь же тщательно, как в 2017-2018 годах, привело к тому, что цены на нефть Brent на какое-то время падали ниже $50 за баррель, хотя потом немного восстановились.

Скорее всего, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и другие крупнейшие участники соглашения снизят добычу уже в январе, в соответствии с принятыми обязательствами — нефть дешевле $50 за баррель является угрозой не только для экономики Саудовской Аравии, которая комфортно себя чувствует при цене выше $70, но и для России, которой требуются существенно меньшие цены, чтобы сбалансировать бюджет ($50-60 за баррель). Кроме того, судя по всему, рост добычи сланцевой нефти продолжится и в этом году, что заставит ОПЕК+ продлить соглашение на вторую половину года. В итоге среднегодовые цены, по оценкам Fitch Ratings, могут составить $60-70 за баррель. Но если добыча сланцевой нефти продолжит расти столь же бодрыми темпами и дальше, ОПЕК в среднесрочной перспективе может отступить и начать наращивать добычу, чтобы успеть монетизировать те нефтяные сверхресурсы, которыми обладают ее страны-члены.

4. Санкции против Ирана и предвыборная кампания в США

Администрация американского президента, в отличие от российских коллег, не может попросить, чтобы американские нефтедобывающие компании «добровольно» снизили добычу и сбалансировали рынок. Но у Трампа появился мощный инструмент влияния на глобальный рынок нефти после повторного введения санкций против Ирана.

Изначальна риторика Трампа была очень жесткой — казалось, он всерьез намеревался снизить экспорт иранской нефти до нуля. Но после того как нефть пробила отметку в $80 за баррель, риторика смягчилась, и США, как и во время действия предыдущего раунда санкций, выдали специальные разрешения на закупки иранской нефти крупнейшим ее потребителям. Это помогло остудить мировой рынок нефти.

Трамп тут же попытался «продать» снижение цен на нефть как свое достижение, хотя именно его действия ранее привели к росту цен. Похоже, советники американского президента донесли до него мысль о том, что высокие цены на нефть в сегодняшних реалиях чреваты экономическим спадом. А от того, как покажет себя американская экономика в 2019 году, зависят шансы Трампа на переизбрание.

Скорее всего, специальные разрешения (waivers) на закупку иранской нефти, которые истекают в начале мая 2019 года, будут продлены. Это поможет избежать роста цен на нефть и увеличит шансы Трампа на переизбрание. Для американского президента крайне важно, чтобы рецессия, которая в какой-то момент неизбежно наступит (экономический рост не может длиться вечно), была зафиксирована не ранее 3 ноября 2020 года. Именно тогда пройдут очередные президентские выборы.

5. Финальное решение по «Арктик СПГ 2»

«Новатэк» — одна из немногих крупных частных российских нефтегазовых компаний приятно удивила участников отрасли, запустив в конце 2017 года проект «Ямал СПГ» по сжижению газа в Арктике. Это было сделано в обещанные сроки и в рамках бюджета, что является редкостью. Теперь «Новатэк» готовится повторить успех с новым проектом — «Арктик СПГ 2», который должен помочь России укрепиться на глобальном рынке сжиженного газа, а в перспективе стать одним из его лидеров.

«Арктик СПГ 2» — технически более сложный проект, чем «Ямал СПГ», и реализуется он в более сложных макроэкономических и политических условиях. Завод будет расположен на специальных гравитационных платформах, а при его строительстве будут по максимуму использованы российские технологии.

Пока к проекту присоединилась французская компания Total, переговоры также ведутся с рядом потенциальных партнеров, включая национальную нефтегазовую компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая обладает существенными финансовыми ресурсами. Привлечение финансирования — это ключевая задача для «Новатэка», так как традиционные рынки капитала для компании закрыты из-за западных санкций.

Скорее всего, финальное решение по запуску проекта будет принято уже до конца года, и этому будет способствовать успех проекта «Ямал СПГ», который практически вышел на полную мощность, а также интерес к проекту со стороны международных компаний из-за крайне низких издержек по добыче и сжижению. Проект должен быть прибыльным почти при любых ценовых сценариях, в том числе благодаря налоговым каникулам.

Самое неприятное, что может случиться на данном этапе, — это введение антироссийских санкций, затрагивающих импорт оборудования для производства СПГ. Пока такие санкции публично не обсуждались, но их введение почти наверняка привело бы к задержке проекта: хотя «Новатэк» и планирует использовать российские технологии, без кооперации с международными компаниями при строительстве такого сложного объекта обойтись будет сложно.