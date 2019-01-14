Почему у Путина нет никакой ракеты «Авангард» 6 Виктор Шевчук, «Реальный мир»

14.01.2019, 10:48

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Фото: TASS

Блеф Кремля подтверждают данные американской разведки.

Разговоры о создании в подарок к Новому Году супер-гипер-новой ракеты «Авангард», которая может преодолевать все на свете, включая ПВО взбудоражили умы ватников до подкорки. Ракета якобы летает со скоростью 27 махов (как заявил известный плотник-артиллерист) и может пройти через любую ПВО или ПРО противника. Однако мы сейчас вкратце объясним, что это не так и никакой супер-ракеты не существует в природе. Для начала немного истории.

Первыми идею управляемой на конечном участке ракеты попытались реализовать немцы в конце Второй Мировой войны, приделав крылья к ФАУ-2, и пытаясь управлять ракетой радиокомандным методом. По большому счету у них, кроме увеличения дальности полета особо ничего не вышло — точность попадания все равно оставляла желать лучшего. Дело в том, что на высокой скорости падения ракеты (примерно полтора километра в секунду) крылья просто отваливались.

Наиболее серьезный шаг по пути усовершенствования точности баллистических ракет сделали в США на проект «Трайдент-2» в 1986 году. Благодаря применению новой системы разведения боеголовок, которая работала на достаточно небольшой высоте — фактически на спуске, и применению системы спутникового позиционирования, американские военные смогли получить точность попадания баллистической ракеты в 170 метров. Нужно заметить, что ни советские военные ни российские никогда так и не смогли получить подобного результата. Еще раз — ни одна ракета советской/российской разработки, за исключением ОТРК, не смогла повторить этот результат. Проблема та же — высокая скорость подлета боеголовки к цели — порядка нескольких километров в секунду. На входе в плотные слои атмосферы это приводит к высоким нагрузкам, которые, если ракета пытается маневрировать, вызывают ее внутреннее разрушение. В первую очередь это влияет на микроэлектронику, во вторую на всю конструкцию. Но и это еще не главный минус.

Ракета при входе в атмосферу на высоких скоростях очень сильно нагревается. До такой степени, что вокруг нее ионизируется воздух, создавая непроходимый барьер для связи. То есть на атмосферном участке с достаточно большой высоты ракета не видит ни связи с Землей, ни сигналов навигационных спутников, ни вообще ничего. Это просто падающая болванка. И если даже каким-то образом ее сделать маневрирующей, то при ширине маневра в несколько сот метров (это минимум, для обхода траектории встречной противоракеты), можно и получить в результате отклонение в несколько сот метров от цели. То есть ракета все равно будет лупить по площадям, каковыми являются города, порты, крупные заводы. Вот такая вот технология образца 1945-го года от ФАУ-2. Зачем далеко ходить — в РФ пока даже не смогли повторить технологию «Трайдент-2» 30-летней давности.

В США проводились исследования в данной области на протяжении многих лет. Американские специалисты пришли к мнению, что проще построить гиперзвуковую ракету, которая будет скользить на границе атмосферы со скоростью порядка 6-10 махов. Но уже на протяжении многих лет остается нерешенным вопрос надежной системы навигации такой ракеты.

Сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, которого арестовало ФСБ летом этого года, успел немного приоткрыть завесу тайны над проектами супер-ракет российского оборонпрома. По его утверждению, обе ракеты — и «Авангард», и вторая ракета с гипотетическим «ядерным» двигателем это очковтирательство. Первая ракета прошла только бросковые испытания и никуда не попадает, вторая — летает не дальше нескольких десятков километров, после чего теряет управление и тоже падает. Этот телефонный разговор Кудрявцева со своим западным коллегой и стал причиной его ареста — ученый слил на Запад главный секрет российской оборонки — она пытается дурить весь мир и свое руководство.

Это подтверждает и разведка Пентагона, согласно данным которой оба проекта пока потерпели неудачу и вряд ли будут угрожать безопасности США. Однако на всякий случай в США готовятся провести испытания ПРО, которая сможет бороться с подобными целями. Для этого, по мнению американских специалистов пригодится система лазеров, которые могут разрушать цели за счет высокого нагрева в атмосфере. Наработки уже имеются. Второй проект — высокоскоростные электромагнитные маневрирующие снаряды, запускаемые с помощью рельсотрона. Снаряды, имеющие скорость порядка 3-4 км/сек и конструктивно более простые чем ракета, а значит и на два порядка более дешевые, могут выстреливаться большими пакетами по маневрирующим целям.

Небольшое резюме — во всем этом нужно понимать, что технологический уровень Запада на два порядка выше чем у разваливающейся России, где 40% населения топит свои дома дровами. А это значит, что пещерные разработки российского военпрома, которые по-сути являются ворованными еще в прошлом веке за счет промышленного шпионажа, найдут практически мгновенно более дешевый и надежный ответ от стран НАТО. А все мультики с ракетами предназначены исключительно для надувательства разных «плотников-артиллеристов» в Кремле и оболванивания населения новой порцией «вставания с колен» и «величия».

Виктор Шевчук, «Реальный мир»