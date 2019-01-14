Нефтяная альтернатива для Беларуси: иллюзии диктатора 2 14.01.2019, 11:11

Эксперт – о возможности поставок нефти через балтийские порты.

Пока белорусские НПЗ не завершат ключевые этапы модернизации, а стоимость российской нефти не приближается к мировой (сейчас заводы покупают ее по цене около 80% от мировой), говорить об эффективной переработки альтернативной нефти в Беларуси нет смыла, а значит, нет острой необходимости в альтернативе, пишет Татьяна Маненок в статье на сайте «Наше мнение».

Тем не менее, правительство и, прежде всего, регулятор топливного рынка Беларуси – концерн «Белнефтехим» – вынуждены заниматься мониторингом и отработкой возможных логистических схем поставки альтернативной нефти. Дело в том, что сама возможность альтернативы – всегда беспроигрышный козырь в торге с поставщиком за наиболее привлекательные условия покупки сырья.

Лукашенко 10 января поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в страну через прибалтийские порты. «Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны – с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики (нефтепродуктами – прим. ред.)», – сказал Лукашенко.

По его словам, для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. «Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более у нас даже есть некоторые возможности в этом плане», – подчеркнул белорусский президент.

Возникающие трудности в переговорах с Россией в отношении поставок энергоносителей, действительно, всегда вынуждали белорусское руководство активизировать риторику по поводу нефтяной альтернативы. Согласно Концепции энергобезопасности, Беларусь уже к 2010 году должна была иметь около 4,3 млн тонн альтернативной нефти. Но до сих пор ее не имеет. И не потому, что профильные чиновники саботируют принятые главой государства решения, – пока это экономически нецелесообазно и слишком затратно в сравнении с нынешними условиями поставки российской нефти.

Новая старая задача

Стоит напомнить, что поиском нефтяной альтернативы белорусское руководство всерьез озаботились вслед за обострением отношений с Россией в 2007 году, когда Москва в стремлении ограничить нефтедотации Беларуси ухудшила условия поставок нефти в страну.

«Вопросы альтернативных источников поставки нефти должны быть решены, как кровь из носа. Без этого невозможно обеспечить не только ритмичную работу, но даже производственную безопасность наших нефтеперерабатывающих предприятий», – подчеркнул Лукашенко в январе 2007 года в Новополоцке на совещании с правительством. Он заявил, что если Россия не согласна поставлять нефть на приемлемых для Беларуси условиях, то «давайте выходить на серьезные проекты и решать эти вопросы вплоть до прокладки новых труб к портам, где мы будем покупать нефть, но на колени нас ставить никто не будет».

Вслед за этим белорусские чиновники стали активно искать альтернативу. На пике белорусско-российского нефтяного скандала в 2007 году белорусский посол в Литве Владимир Дражин публично заявил, что уже с 2008 года в Беларусь будет поставляться 7 млн тонн через литовский терминал Бутинге и Клайпедский порт.

Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в свою очередь анонсировал варианты поставок нефти в Беларусь по трубопроводу Сургут-Унеча-Полоцк-Вентспилс реверсом (в обратном направлении) для обеспечения сырьем «Нафтана». Этот трубопровод простаивает без работы с 2003 года (с тех пор, как Россия прекратила поставки нефти через Латвию). Согласно оценкам, которые были сделаны в то время, организация реверса по «Дружбе» требовала дополнительных инвестиций в объеме USD15-30 млн и могла занять 2,5 года.

Но ни Литва, ни Латвия так и не дождались от Беларуси официальных предложений о реализации озвученных проектов.

Комплексная программа модернизации основных производственных фондов Белорусской энергетической системы на период до 2011 года в качестве двух главных альтернативных направлений поставок нефти в Беларусь рассматривала южное – через Одессу и северное – через порты Балтийского моря (Вентспилс, Бутинге, Клайпеда). При этом северный маршрут был предпочтительнее, поскольку для него не нужно было строить новые трубопроводы. Однако, как отмечалось, сама организация обратной перекачки нефти потребует инвестиций в размере около USD40 млн.

На совещании с правительством 10 января Лукашенко говорил о гипотетической совместной закупке и переработке альтернативной нефти «на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе». Но он, вероятно, не учел одно немаловажное обстоятельство. Этот инициированный белорусской стороной проект натолкнется на серьезную проблему (не говоря уже о ряде других). Следует отметить, что белорусское предприятие «Полоцктранснефть Дружба» и российско-латвийская компания LatRosTrans с 2011 года спорят о том, кому принадлежит техническая нефть из законсервированного нефтепровода Полоцк-Вентспилс. Судебная тяжба еще не завершилась, хотя летом 2018 года Латгальский окружной суд постановил взыскать с LatRosTrans EUR66,7 млн в пользу белорусского предприятия.

Напомним, что нефтепровод в Вентспилсе был построен в 1969 году для перекачки нефти из России на Запад. В 1994 году правительства Латвии и России создали компанию LatRosTrans, перенявшую транспортировку нефти. В конце 2003 года Россия приняла решение о прекращении эксплуатации нефтепровода Полоцк-Вентспилс. В 2004 году прокачка нефти до Вентспилса была остановлена, и с этого момента по данному участку нефтепровода (на территории Беларуси – северная ветка магистрального нефтепровода «Дружба») осуществлялась только до «Нафтана».

В 2010 году LatRosTrans приступила к сливу технологической нефти из трубопровода Полоцк-Вентспилс, в котором находилось около 150 тыс. тонн нефти стоимостью примерно EUR50 млн. Белорусская компания «Полоцктранснефть Дружба» считает, что оставшаяся в нефтепроводе техническая нефть принадлежит ей. Поэтому обратилась в суд. Суды Латвии рассматривают это дело уже 7 лет.

Но пока в этом споре окончательно не будет поставлена точка, обсуждать альтернативный нефтяной реверс в сторону «Нафтана» по этому коридору нет смысла.

НПЗ к нефтяной альтернативе пока не готовы

Задача по поиску нефтяной альтернативы, которую Лукашенко озвучил еще раз 10 января, ни для правительства, ни для «Белнефтехима» не нова. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в этот же день рассказал журналистам, что в концерне создана рабочая группа, которая на постоянной основе изучает альтернативные способы поставки нефти в Беларусь.

При этом он откровенно сказал, что на сегодняшний день, конечно же, наиболее премиальна российская нефть. Но из года в год из-за налогового маневра она будет терять эту премиальность и приближаться к мировой цене. «Не секрет, что в отдельные годы мы поставляли альтернативную нефть через балтийские страны. Эти каналы не заморожены. Мы в постоянном режиме ведем мониторинг этих возможностей. На сегодняшний день они имеются», – сказал Рыбаков.

Но чтобы использовать эти возможности, белорусские НПЗ должны быть готовы работать в рыночных условиях и эффективно перерабатывать нефть по мировой цене. А для этого оба белорусские НПЗ должны завершить ключевые проекты по модернизации. Стоимость инвестпроектов на «Нафтане» оценена в USD1,64 млрд, на Мозырском НПЗ – USD1,735 млрд. Срок завершения этапных инвестпроектов на двух НПЗ – 7 ноября 2019 года.

В результате, как заявляется, «Нафтан» приблизится к мировым технологическим показателям: глубина переработки нефти достигнет 90-92%, выход светлых нефтепродуктов – до 65%. После завершения проектов нынешней программы глубина переработки нефти на Мозырском НПЗ должна вырасти с 74-78% до 88-90%, отбор светлых нефтепродуктов – с 58-63% до 65-67%.

Выход на новый технологический уровень теоретически позволит обоим НПЗ эффективно перерабатывать любое, в том числе и альтернативное сырье. Правда, для этого белорусское руководство должно позаботиться об эффективной продаже для заводов топлива на внутреннем рынке, а сами НПЗ снизить издержки и отказаться от перекрестного субсидирования в отрасли.

Справка

По территории Беларуси проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». По северной ветке, оператором которой является ОАО «Полоцктранснефть Дружба», нефть поставляется только до ОАО «Нафтан». ОАО «Гомельтранснефть Дружба» является оператором южной ветки магистрального нефтепровода «Дружба», осуществляет транзит российской и казахстанской нефти через Беларусь в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию, а также поставляет нефть на ОАО «Мозырский НПЗ».

Через территорию Беларуси осуществляется примерно треть поставок российской нефти в дальнее зарубежье.