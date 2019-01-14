Арина Соболенко: Важно начать сезон с титула 14.01.2019, 11:21

Арина Соболенко

Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Первая ракетка Беларуси прокомментировала свою победу на «Australian Open».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, начавшая "Australian Open" с победы над россиянкой Анной Калинской (6:1, 6:4), рассказала, что пока не думает о выигрыше турнира и готовится лишь к поединку с британкой Кейти Бултер, одолевшей Екатерину Макарову из России (6:0, 4:6, 7:6), сообщает "Прессбол".

- Сильно нервничала, потому что в моей карьере произошел ряд изменений. Я сменила тренера. Не верила, что смогу выиграть титул в Шэньчжэне, но я начала чувствовать разные нюансы в каждом матче, связанные как с моими движениями, так и с мыслями у меня в голове.

Важно начать сезон с титула, потому что в таком случае вы думаете: "Ух ты, предсезонка была действительно хороша!"

У меня стало больше общения с представителями СМИ, и это хорошо, потому есть возможность подтянуть английский! Большое внимание приятно, но раньше на меня не его особо не обращали. На самом деле другие игроки очень хороши, люди могут следить за ними пристальнее, чем за мной, — ответила Соболенко на вопрос о возрастающей популярности и изменениях в игре.

- Во время предсезонки была в Таиланде, поэтому жара здесь на меня не так сильно влияет. Ожидала худшего, но погода не так уж плоха.

Титул? Я пока не хочу думать о нем, потому что, когда вы думаете о титулах, может сорвать голову. Такое происходит, когда не смотришь на оппонентов и видишь себя уже в следующем матче. Это создает проблемы на корте. Хотела бы думать сейчас лишь о ближайшей противнице.

Кейти Бултер великолепна. Нас ждет еще один интересный матч. Я с нетерпением жду его, потому как мы никогда не встречались на корте раньше, — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.