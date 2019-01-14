Тереза Мэй: Парламент скорее заблокирует Brexit, чем позволит выход без соглашения 1 14.01.2019, 11:29

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании обратилась к депутатам.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник предпринимает последнюю попытку убедить членов парламента поддержать ее соглашение с ЕС перед завтрашним голосованием в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой ВВС.

В понедельник Мэй выступит с речью перед работниками одной из фабрик и заявит, что парламент, скорее заблокирует Brexit, чем разрешит Великобритании выйти без соглашения.

"Как мы видели за последние несколько недель, в Вестминстере есть люди, которые хотели бы отложить или даже остановить Brexit и которые будут использовать для этого все доступные им устройства", - говорится в подготовленной для Мэй речи.

Мэй добавит, что доверие к политике пострадает от "катастрофического вреда", если результаты референдума не будут выполнены.

"Я прошу депутатов рассмотреть последствия своих действий для веры британского народа в нашу демократию", - добавит премьер.

Ожидается, что около 100 депутатов-консерваторов и 10 членов Демократической юнионистской партии присоединятся к Лейбористской партии и другим оппозиционным партиям в голосовании против соглашения.

Напомним, двое из крупнейших доноров кампании за выход Великобритании из ЕС считают, что страна в конечном итоге останется в блоке из-за неспособности правительства реализовать результаты референдума.