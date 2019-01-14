Лешек Шерепка: Белорусам достаточно взять пример с армянского народа

Лешек Шерепка: Белорусам достаточно взять пример с армянского народа1
- 14.01.2019, 11:33
В вопросах суверенитета к Лукашенко доверия нет.
Бывший посол Польши в Минске Лешек Шерепка прокомментировал на своей странице в «Фейсбуке» белорусско-российские споры, вызванные налоговым маневром и предложением
«В СМИ сейчас все больше спекуляций по поводу будущего Беларуси. Журналисты ищут ответ на вопрос, Путин съест ее на первое, или на второе, - пишет дипломат. - Некоторые начинают смотреть на Лукашенко как на «единственного гаранта» белорусской независимости. Наверное, и товарищ Лукашенко любит сейчас надевать такую маску, но это ошибочное представление. Лукашенко пожинает сейчас плоды собственной долгосрочной политики. И если кто-то и заслужил звание могильщика белорусской независимости и суверенитета, то это именно он. Путин может теперь только использовать повод, который создал белорусский диктатор».
Через несколько дней Лешек Шерепка продолжил свои размышления ответом на вопрос, что в такой ситуации делать.
«Достаточно взять пример с армянского народа, который мирно напомнил власти, кто есть сувереном в государстве. Такое развитие ситуации помогло бы также Украине, а белорусам позволило бы бороться за справедливые условия сотрудничества с Москвой. Нельзя ни в коем случае оставлять эти вопросы Лукашенко, к которому нет абсолютно никакого доверия».
Весной 2018-го сотни тысяч армян вышли на улицы, и Армения простилась с 10-летним президентством Сержa Саргсяна. Протесты возглавил Никол Пашинян. На выборах в декабре прошлого года его партия получила 70% мест в армянском парламенте.
Лешек Шерепка работал послом в Минске в 2011-2015 год. В кризисное время белорусские власти «попросили» его покинуть Беларусь. Шерепка вынужден был уехать из страны вместе с главой представительства Евросоюза в Беларуси. После посол вернулся в Беларусь.