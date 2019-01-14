Лешек Шерепка: Белорусам достаточно взять пример с армянского народа 1 14.01.2019, 11:33

Лешек Шерепка

В вопросах суверенитета к Лукашенко доверия нет.

Бывший посол Польши в Минске Лешек Шерепка прокомментировал на своей странице в «Фейсбуке» белорусско-российские споры, вызванные налоговым маневром и предложением о более тесной интеграции Минска и Москвы или перехода между государствами на рыночные условия, передает «Радыё Свабода».

«В СМИ сейчас все больше спекуляций по поводу будущего Беларуси. Журналисты ищут ответ на вопрос, Путин съест ее на первое, или на второе, - пишет дипломат. - Некоторые начинают смотреть на Лукашенко как на «единственного гаранта» белорусской независимости. Наверное, и товарищ Лукашенко любит сейчас надевать такую маску, но это ошибочное представление. Лукашенко пожинает сейчас плоды собственной долгосрочной политики. И если кто-то и заслужил звание могильщика белорусской независимости и суверенитета, то это именно он. Путин может теперь только использовать повод, который создал белорусский диктатор».

Через несколько дней Лешек Шерепка продолжил свои размышления ответом на вопрос, что в такой ситуации делать.

«Достаточно взять пример с армянского народа, который мирно напомнил власти, кто есть сувереном в государстве. Такое развитие ситуации помогло бы также Украине, а белорусам позволило бы бороться за справедливые условия сотрудничества с Москвой. Нельзя ни в коем случае оставлять эти вопросы Лукашенко, к которому нет абсолютно никакого доверия».

Весной 2018-го сотни тысяч армян вышли на улицы, и Армения простилась с 10-летним президентством Сержa Саргсяна. Протесты возглавил Никол Пашинян. На выборах в декабре прошлого года его партия получила 70% мест в армянском парламенте.

Лешек Шерепка работал послом в Минске в 2011-2015 год. В кризисное время белорусские власти «попросили» его покинуть Беларусь. Шерепка вынужден был уехать из страны вместе с главой представительства Евросоюза в Беларуси. После посол вернулся в Беларусь.