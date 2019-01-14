Работники сельхозпредприятий могут остаться без пенсий 1 14.01.2019, 11:46

Им выдавали зарплату без уплаты страховых взносов.

Сельхозпредприятия Слуцкого района выдавали работникам зарплату без уплаты страховых взносов. Такая же ситуация сложилась ещё 11 районах Минской области.

Это выяснилось во время прокурорских проверок, сообщает kurjer.info со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Наибольшие суммы задолженности по уплате обязательных страховых взносов зафиксированы у плательщиков Березинского, Борисовского, Вилейского, Крупского, Любанского, Минского, Мядельского, Слуцкого, Смолевичского, Солигорского, Стародорожского, Узденского районов. Основные должники — сельскохозяйственные организации с долей государственной собственности.

Установлено, что предприятия и организации области выплачивали заработную плату без полной уплаты страховых взносов. При этом Минское областное управление Фонда и его территориальные подразделения не всегда обеспечивали сбор и аккумулирование платежей в бюджет, взыскание недоимок и пеней, контроль за поступлением средств в бюджет по исполнительным документам.