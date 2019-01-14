Трамп пообещал гражданство и карьеру в США талантливым иностранцам 14.01.2019, 11:52

Дональд Трамп

Американские власти упростят возможность получения гражданства для определенных категорий мигрантов.

США упростят условия для получения американского гражданства для иностранцев, работающих в стране по визам H1-B. Об этом 11 января написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Владельцы виз H1-B в США могут быть уверены, что вскоре произойдут изменения, которые обеспечат простоту и уверенность в вашем пребывании и возможном получении гражданства. Мы хотим поощрить талантливых и высококвалифицированных лиц к карьерному росту в США", – отметил он.

Американская рабочая виза H1-B позволяет нанимать иностранного работника на срок до шести лет. Это самый распространенный из всех типов виз, дающих право работать на территории США. Владельцам такого типа визы не нужно оформлять ее заново при смене работодателя.