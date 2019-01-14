Минчанка: Не сняла в метро рюкзак - получила пинок и лекцию по морали 33 14.01.2019, 12:04

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Нужно ли снимать рюкзак в общественном транспорте?

Как и многие жители Минска, Анастасия передвигается по городу с рюкзаком. Поскольку пересадок по пути на работу у нее несколько, а в час пик приходится запрыгивать в переполненный вагон, девушка заходит туда с рюкзаком на плечах, пишет onliner.by. Недавно за то, что она не снимает рюкзак, минчанка уже получила порцию общественного порицания.

— С утра в метро был час пик, как всегда, в вагонах людей — как шпрот в банке, — объясняет девушка. — Я вскочила в уходящий поезд, люди стояли так плотно, что я даже руками пошевелить не могла. Рюкзак, как всегда, был у меня за спиной. Тут объясню: рюкзак у меня обычный городской, в нем ноутбук, ежедневник, там зарядка, косметичка и бутылочка воды. То есть это не туристический или еще какой-то там огроменный рюкзачище. Перед своей станцией, я уже почти выхожу, вдруг чувствую сильный такой пинок в спину. Поворачиваюсь, а там какая-то женщина. Говорит, мол, вот что за молодежь пошла, рюкзак нужно снимать и все такое. В общем, целую лекцию по морали мне прочитала. Я никак не отреагировала, вышла, а сейчас вот думаю, чем городской небольшой рюкзак так мешает? Те же сумки на плечах или баулы, которые тащат из электричек, мешают не меньше, но ни разу не видела, чтобы из-за них кто-то получал пинки и лекции.

Анастасия говорит, что, когда провела опрос среди своих знакомых по поводу того, снимают они рюкзаки в общественном транспорте или нет, мнения разделились.

— Лично я снимаю их редко, правда, всегда стараюсь стать так, чтобы он причинял минимум неудобств, — объясняет девушка. — Просто, если снять рюкзак и держать его в руках или поставить на пол, неудобств, как мне кажется, будет еще больше.

Что ж, видимо, пришло время установить истину и помочь Анастасии не совершать больше таких ошибок. На ваш взгляд, нужно ли снимать рюкзак в общественном транспорте?