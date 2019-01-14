Роман Бессмертный: Лукашенко превращает Беларусь в убогую страну 8 14.01.2019, 12:17

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Роман Бессмертный

Диктатор - это инструмент, который снимает последнюю рубашку с белоруса.

Об этом бывший посол Украины в Беларуси, украинский политик Роман Бессмертный заявил в эфире телеканала NewsOne.

«Статистические данные Беларуси и реалии – это два разных показателя. Если затоваривание составляет 60%, то это означает, что от цифры, которую вы указываете, нужно отнять эти проценты, и вы поймёте, какие реальные доходы этой страны», – отметил украинский дипломат.

Роман Бессмертный считает Лукашенко инструментом для снятия последних рубашек с белорусов.

«Также обратите внимание на ценовые позиции энергоресурсов: по нефти и газу, и внешние показатели, заберите отсюда ещё и эту разницу. И вы увидите, что Лукашенко сам по себе – это инструмент, который снимает последнюю рубашку с белоруса. Никакого благоденствия и роста экономики там не было и нет, и при сохранении этой системы не будет. Это просто насос, который выкачивает и ресурсы, и труд, и запасы Беларуси, и делает Беларусь абсолютно убогой страной», – заявил экс-посол.

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