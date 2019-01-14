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Президент Армении назначил Пашиняна премьер-министром

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  • 14.01.2019, 12:58
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Никол Пашинян

После отставки правительства он исполнял обязанности премьер-министра.

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьером страны.

Об этом говорится в указе на президентском сайте.

"В соответствии со статьей 149 (1) Конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром",-говорится в тексте указа.

После отставки правительства он исполнял обязанности премьер-министра.

Согласно статье 149 (1) Конституции Армении, премьер не избирается парламентом, а назначается президентом.


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