Как минчане пять дней стояли за квартирами по $865 за метр 5 14.01.2019, 13:18

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Люди возмущены жесткими условиями.

Сегодня УКС Советского района начал заключать договоры на долевое строительство квартир в двух домах на улице Восточной, пишет tut.by. За квартирами с квадратным метром по 865−980 долларов люди простояли в очереди пять дней — с 9 января, когда вышла проектная декларация. В качестве «обременения» к каждой квартире, кроме первых этажей, нужно купить еще и место в паркинге за 53 300 рублей. Это условие обязательное, и оно, как посчитали дольщики, заметно удорожает итоговую стоимость квартиры. Впрочем, даже с такими условиями люди круглосуточно дежурили под УКСом. Журналисты узнали почему.

Юрий дежурил в очереди с 9 января. Пришел под двери УКСа сразу, как узнал о выходе проектной декларации.

— Стою за «трешкой» в 80 квадратных метров. «Единички» в эту проектную декларацию не попали, а «двушки» брать невыгодно, учитывая обязательную покупку машино-места. Есть еще трехкомнатные квартиры по 120 квадратных метров, но самые «сладкие» условия все же у той, за которой стою я.

Юрий рассказал, что сначала в очередь записались 43 человека, но по факту пришли лишь 26 человек.

Татьяна с мужем для удобства принесли с собой табурет. Говорят, что, как и всем, им пришлось стоять в очереди с 9 января.

— Дежурили, как и все. Нам повезло, что двери УКСа были открыты круглосуточно. Любой мог зайти в помещение, погреться, отдохнуть на диванчике, в туалет сходить. Это был хороший жест со стороны УКСа. Поэтому особых проблем с тем, чтобы выстоять эти несколько дней, не было, — рассказала Татьяна, которая стояла в очереди вместе с мужем за двухкомнатной квартирой.

Рядом с ними стоял и молодой парень по имени Александр. Он рассказал, что собирается строить двухкомнатную квартиру и уже определился с этажом.

— Я вырос в Зеленом Луге, поэтому и строиться здесь собираюсь. Условия, конечно, жесткие, но привлекает внимание то, что дом малоэтажный.

Под «жесткими» условиями люди подразумевают то, что после заключения договора в течение пяти дней нужно будет внести сразу 50% от стоимости квартиры. Оставшуюся часть необходимо будет погасить до июня.

— Рассрочка получается меньше чем на полгода. Это очень жесткие условия, — присоединилась к разговору женщина из очереди. — На десять лет — вот это хорошая рассрочка. Было бы хорошо, если бы застройщик пересмотрел это решение.

Напомним, УКС Советского района строит на улице Восточной два многоквартирных дома № 36 и № 38. Со стороны 3-го Полиграфического переулка будет 2-секционный 5-этажный дом на 46 квартир:

— 12 однокомнатных;

— 18 двухкомнатных;

— 16 трехкомнатных.

Второй дом, № 38, будет располагаться со стороны 4-го Полиграфического переулка. Он будет 3-секционным, переменной этажности (6−7 этажей), на 70 квартир:

— 20 однокомнатных;

— 38 двухкомнатных;

— 12 трехкомнатных.

В первый выпуск проектной декларации попали двухкомнатные (63−73 м²) и трехкомнатные (84−123 м²) квартиры с первого по пятый этажи. А также несколько «однушек», расположенных на первых этажах. Они имеют отдельные входы с улицы, машино-места к ним покупать не надо.

Выходит, самая дешевая «двушка» на первом этаже будет стоить 61,7 тысячи долларов. А самая дешевая «двушка» повыше — 54,5 тысячи долларов плюс 53,3 тысячи рублей за машино-место под землей.

Сколько квартир застройщик предложит очередникам, а сколько — всем желающим, в декларации не указано. Уточняется, что площадь квартир — 5 тысяч квадратных метров, из них 3,25 тысячи — для очередников. Им, как и обычным дольщикам, тоже нужно выкупать машино-места по 53,3 тысячи рублей.

Однокомнатные квартиры, кроме первых этажей, в первую проектную декларацию не попали

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 3-м квартале 2019 года.