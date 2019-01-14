Нефть ускорила падение на фоне резкого замедления экономики Китая 14.01.2019, 13:09

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Стоимость сорта Brent снова упала ниже 60 долларов за баррель.

Цены на нефть падают второй день подряд под грузом макростатистики из Китая, показавшей, что вторая экономика мира тормозит под натиском торговой войны с США, пишет finanz.ru.

Стоимость сорта Brent снова упала ниже 60 долларов за баррель после того, как Минкоммерции КНР отчиталось о резком сокращении внешней торговли в декабре.

Объемы экспорта в долларовом выражении сократились на 4,4%, рекордно за 2 года, вопреки консенсус-прогнозу, который предполагал 2,5% роста.

Импорт рухнул на 7,6%, а по высокотехнологичным товарам - на 14,9%. По итогам года внешнеторговый баланс Китая сжался почти на треть - с 509,7 до 351,8 млрд долларов - и стал минимальным за 5 лет.

Китай является крупнейшим покупателем нефти в мире - в декабре он импортировал 10,3 млн баррелей в сутки, или почти 10% мировой добычи.

Поэтому замедление китайской экономики - это крайне негативный сигнал для всех сырьевых рынков, и прежде всего нефтяного, отмечает аналитик Vanda Insights Вандана Хари.

Фьючерсы на сорт Brent к 11.57 мск подешевели на 1,8% - до 59,44 доллара за баррель. Февральские контракты на WTI упали на 1,4%, до 50,8 доллара за бочку.

С учетом того, что рынок «черного золота» остается в режиме перепроизводства, которые в четвертом квартале достигало 1,6 млн баррелей в сутки, любое существенное торможение глобального роста может привести к резкому обрушению цен, предупреждают аналитики Bank of America Merrill Lynch.

По их оценке, чтобы опустить котировки до 35 долларов за баррель, будет достаточно замедления мировой экономики с нынешних 3,5% роста в год до 2%.

По мере того, как долларовые доходы китайской экономики снижаются, а ФРС США продолжает ужесточение политики, ключевым фактором становится способность властей КНР сохранять устойчивый курс юаня, говорит портфельный менеджер Aviva Investors Стюарт Ритсон.

То же справедливо и для других развивающихся стран Азии, которые являются ключевыми импортерами нефти. Почти все валюты азиатских EM могут ослабеть к концу июня, прогнозирует управляющий PIMCO Роланд Мит. Это, в свою очередь, ударит по их возможностям закупать нефть, поскольку импорт в нацвалютах станет дороже.

«На текущей неделе внимание участников рынка привлекут ежемесячные отчёты по состоянию рынка нефти от ОПЕК и Международного энергетического агентства», - напоминает аналитик Nordea Денис Давыдов. Негативные данные могут опустить нефть до 58 долларов, прогнозирует он.