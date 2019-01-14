Сирийский Курдистан с российским приветом 2 Вадим Довнар, lb.ua

14.01.2019, 13:31

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У Москвы остается все меньше времени для очередного разыгрывания курдской карты.

США ведут системную работу по поиску сложного компромисса с Турцией по обеспечению безопасности сирийских курдов. Последние с целью перестраховки решили кинуться в объятья россиян, помогая им войти в регион под прикрытием борьбы с ИГИЛ. Но похоже на это раз курды быстро прозрели.

Сирийские курды и Турция: США ищет баланс

Печально известная во всем мире террористическая группировка ИГИЛ теряет свои позиции на сирийской территории. Сейчас игиловцы контролируют едва ли 1-2% от бывших земель «Халифата». Их уже почти дожали и ключевые усилия в этом плане приложили вооруженные силы США.

В конце прошлого года, в декабре, президент Дональд Трамп заявил, что «Исламское государство» в Сирии побеждено. Так как это было единственной причиной американского присутствия там, то это значит, что бойцы Пентагона начинают покидать конфликтный регион. Что вызывает крайне нервное поведение местных курдских элит из партии Демократический союз (PYD) и их военизированных подразделений. Прежде всего речь идет о курдских отрядах самообороны, более известных под аббревиатурой YPG.

Еще три года назад курды всерьез верили, что близок час их триумфа и создание первого независимого государства – Сирийской Рожавы (Сирийский Курдистан) уже не за горами. Но позже их надежды рассеялись – курды очень испугались, что они могут остаться один на один с мощнейшей турецкой угрозой. Дело в том, что президент Турции Рэджеп Эрдоган на дух не переносит любых поползновений курдов к созданию даже подобий их «государств» или «автономий», называя их оплотами террористов, и готов силой оружия выжигать курдский сепаратизм. 18 декабря 2018 г. Анкара анонсировала готовность к проведению антикурдской военной операции на восточном берегу реки Евфрат.

В Вашингтоне в чем-то понимают обеспокоенность партнера по НАТО, но превентивно установили наблюдательные посты между турецкими военными и отрядами YPG. Вашингтон ищет баланс интересов в отношениях между своими союзниками, чтобы оба из них не чувствовали угрозу в лице противоположной стороны. Для этого американцы предприняли комплекс дипломатических мер.

7 января спецпосланник США по Сирии и в коалиции против ИГИЛ Джим Джеффри посетил северные районы Сирии для разработки предложений по поводу гарантий безопасности для курдов. 8 января в Анкаре состоялись переговоры между американскими и турецкими делегациями по вопросу ситуации в северо-восточной Сирии. В них принимали участие советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд. Вместе с турецкой стороной удалось провести продуктивную дискуссию по части вопросов безопасности и дальнейшей усиленной военной кооперации Вашингтона и Анкары на сирийском направлении.

Не отстает от представителей силового блока и глава Государственного департамента Майк Помпео. Речь идет о его втором ближневосточном турне, которое началось 8 января и охватывает 8 стран региона. В частности, глава американкой дипломатии начал вояж с Иордании, где заявил, что вывод войск США из Сирии не повлияет на усилия Вашингтона по борьбе с региональными угрозами, источниками которых являются Иран и «Исламское государство».

Также Помпео призвал все арабские страны уладить конфликты между ними, ведь они вредят многосторонним отношениям. «Мы хотим восстановить единство стран Персидского залива, чтобы они вновь были примером для других стран региона. Мы надеемся на создание нового альянса, который бы включил помимо шести стран Персидского залива Египет и Иорданию», - сказал Помпео.

Кроме того, госсекретарь США посетил Ирак, Курдскую Региональную Администрацию Ирака, Египет, ОАЭ и Катар. Впереди еще визиты в Саудовскую Аравию, Оман и Кувейт. Что важно на фоне стремления решить вопрос блокады Катара – Помпео также четко помнит о безопасности турков и сирийских курдов.

Находясь в ОАЭ он провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. США усердно ищут компромисс по проблеме сирийских курдов и очень надеются найти предложение, которое устроит всех. «Мы разговаривали, многие детали все еще нуждаются в проработке, но я оптимистично настроен и считаю, что нам удастся достичь хороших результатов», - подчеркнул Помпео.

ИГИЛ после ИГИЛ: провальная российско-курдская спецоперация

Пока Вашингтон искали сложный компромисс с турками относительно безопасности жителей Рожавы, курдам этого оказалось мало и они решили провести очередной финт.

Руководство курдов никогда не отличалось политической стойкостью и надежностью. Имея за плечами опыт поражений от турков в ходе военных операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь», лидер YPG Сипам Хемо решил в срочном порядке опять заключить союз с Россией и ее сателлитом Сирией. Он оперативно посетил российскую авиабазу ВКС «Хмеймим», Дамаск и Москву, привезя россиянам и сирийцам предложения по передачи новым покровителям полного контроля над курдскими территориями. Речь шла о передачи сирийским и российским военным контроля над Манбиджем.

Хемо не остановило от контактов даже уже имеющееся российское предательство. Стоит напомнить, что еще менее года назад после начала Турцией военной операции в Африне он с горечью констатировал: «Россия в настоящее время является союзником турецкого государства… и находится на грани войны с нами. У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас». Он добавил, что теперь курды увидели истинное лицо Москвы и Россия «стала беспринципным государством».

И вот при малейших подозрениях относительно стратегии США лидер YPG снова решил наступить на российские грабли, продемонстрировав беспринципность и неразборчивость в отношениях с партнерами. Чтобы хоть как-то легитимизировать российский заход в эти районы было принято решение реанимировать игиловскую угрозу, показав всему миру, что она она еще жива.

Не без помощи россиян, которые давно известны кураторством проекта «ИГИЛ», подразделения YPG начали проводить новогодние военные операции против боевиков. Это выглядит несколько странно на фоне того, что для курдов существенно большую опасность несли турки и передвижения их военных частей, чем деятельность игиловцев. Не менее странными выглядят быстрые успехи курдов в этой борьбе – буквально за считанные дни их ожидала крупная «удача».

На официальном сайте YPG 9 января разместили пресс-релиз о том, что курдские повстанцы по подозрению в сотрудничестве с ИГИЛ задержали 8 граждан иностранных государств. Все задержанные мужчины, как заявлено, планировали нападения на гражданских лиц в Сирии.

Озадачивает другое: 8 «террористов» являются гражданами 7 государств, расположенных достаточно отдаленно друг от друга. Речь идет о двух гражданах Узбекистана – Адиле Рахимове (58 лет) и Фархате Кадерове (28 лет), гражданине Таджикистана – Мохаммаде Давлате (22 года), гражданине Казахстана Саттибеке Ошибаеве.

Если выходцами из авторитарных мусульманских стран Центральной Азии, которые приехали на джихад за обещанными гуриями еще на земле, все ясно, то вот 4 других персонажа вызывают озадаченность. Лукас Гласс (31 год) с паспортом ФРГ, Беджан Бимураев (30 лет) с паспортом РФ, Аскар Залманбетов (29 лет) с украинским паспортом, и Сулай Ноа Су (16 лет) с паспортом США - такой себе полнейший террористический интернационал.

То, что среди игиловцев есть россиянин (а точнее выходец из Дагестана) не является новостью – даже ФСБ давно целенаправленно бьет «тревогу», что Дагестан может превратиться в новую Сирию и новую базу для ИГИЛ. По самым скромным подсчетам на конец 2018 года в рядах ИГИЛ воевали 1700 человек. При этом среди них в основном мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Выходит, что Беджан Бимураев отлично вписывает в указанный профиль, озвученный самими российскими спецслужбами.

Относительно так называемого гражданина США Сулай Ноа Су, то он является этническим бирманцем, и просто ребенком, который видимо начитался про резню мусульман-рохинджа в Мьянме и решил влиться в ряды ИГИЛ, чтобы отомстить за единоверцев. Как оказалось, его деятельность в ИГИЛ была очень короткой.

Не удивительным является и «джихад» гражданина ФРГ Лукаса Гласса в рядах ИГИЛ. Широко известен случай немца Артура Лейера, водившим дружбу с одним из курдских командиров в Сирии Редуром Хелилом. По возвращению из Сирии Лейер предложил российским кураторам наладить контакты между курдами и террористами «ДНР» и организовать тесное сотрудничество, в том числе по выезду «добровольцев из Германии, где российские позиции очень сильны в рядах молодежной прокремлевской партии «Die Linke». Как раз с этой партией водил дружбу Гласс родом из Дортмунда, который еще в 2013 года заинтересовался салафизмом, а в 2014 году с помощью турецких курдов попал на территорию «Халифата».

Восьмым задержанным является Аскар Залманбетов, которого в СМИ называют гражданином Украины. Ясное дело, что он не является этническим украинцем, он типичный выходец из Дагестана, у которого каким-то образом оказался (или не оказался?) украинский паспорт.

При этом очень важный момент – как Залманбетов попал в Сирию? И здесь уже далеко не все так просто. Вполне вероятно, что Залманбетов въехал в игиловский халифат с территории оккупированного Крыма или, что более вероятно, из «ЛДНР». Как известно, международное сообщество рассматривает данные территории частью Украины и поэтому не стоит удивляться, что пророссийский боевик ИГИЛ был заброшен под видом «украинца». Уже неоднократно появлялись свидетельства, что россияне используют «ЛДНР» как точку для заброса боевиков в Сирию, чтобы спрятать российские концы.

Но попытка создать информационную сенсацию вокруг жизнеспособности интернационального ИГИЛ, и тем более причастности к нему Украины, выглядит неубедительно. Москве очень нужен «образ всесильного и непобежденного ИГИЛ», ведь это позволит им узаконить свое присутствие на сирийской земле.

Курды из YPG с удачным для них захватом 8 игиловцев обеспечили дымовую информзавесу для военного разворачивания частей РФ на их территории. 10 января стало известно, что военные министерства обороны России заняли территории на севере Сирии, которые ранее контролировали Сирийские демократические силы.

Подчиненные Шойгу распространили видео, на котором снято вхождения российского военного транспорта в город Манбидж. В частности, транспорт проехал по улице в районе на северо-востоке провинции Алеппо. По этому поводу МИД Турции уже выступил с глубочайшей настороженностью и опасениями, и требует от россиян объяснить их совместные активности с курдами, в том числе празднование российскими солдатами Ноуруза с бойцами YPG.

Плотный контакт спецслужб РФ и боевиков YPG уже очевиден, а значит все более очевидны подлинные организаторы информационной компании с захватами интернационала ИГИЛ. Плохо, что у курдов короткая память и они, как уже указывалось выше, всего через год уже позабыли коварство россиян с их соплеменниками в анклаве Африн, которых отдали на заклание Анкаре.

Задний ход: курды переводят стрелки ИГИЛ на россиян

В руководстве Демократических сил Сирии (ДСС), частью которых является YPG, их активность с россиянами в «борьбе с ИГИЛ» оценили далеко не все. Как известно, в состав кроме YPG также входят различные арабские оппозиционные группы – к примеру, суннитская «Джейш ат-Тувар», состоящая из 13 группировок, а также отряды туркменов и ассирийцев.

Сознательная часть курдских элит явственно видит, что Москва не хочет связывать себя какими-либо обязательствами относительно получения гарантий из Дамаска по части сохранения прав на самоуправляемую автономию, а также на полноценную защиту от агрессивных действий Анкары. Кремлю важно иметь свое военное присутствие в Северной Сирии под пресловутым прикрытием борьбы против ИГИЛ, но давать что-то существенное россияне курдам или не хотят, или просто не могут.

Ведь на Дамаск все больше воздействует Иран, а режим Асада прислушивается ко мнению России только когда ему это выгодно. Относительно Эрдогана, то он в январе еще только полетит к Путину для торгов по сирийским курдам. Нельзя исключать, что здесь все будет так же как в истории с авторизацией Путиным антикурдской операции «Оливковя ветвь» в январе 2018 года.

На этом фоне ДСС решило нарушить «стройную историю» о том, что Москва заходит в регион с благородной целью борьбы с ИГИЛ, который очень многолик. Недавно ДСС предъявили новые доказательства участия РФ в реанимации бренда «ИГИЛ». В СМИ был размещен пресс-релиз ДСС, в котором речь шла о задержании группы боевиков, состоящей из 4 человек, у двоих из которых были российские паспорта. Это Махаммад Джавад Хан и Усмат Атаев. Два прочих джихадиста – Абдул Рауф Турани и Амр Озонуоглу это выходцы из Афганистана и Турции. Согласно информации отрядов, задержанные организовали террористические ячейки для проведения терактов в Ракке.

Выходит их целью была дестабилизация ситуации в бывшей столице «Халифата». Это могло бы дать прекрасный повод Москве заявить, что сирийские курды очень нуждаются в российской помощи в борьбе против ИГИЛ, что легализовало бы российское присутствие. Но план провалился и ДСС ткнули россиян лицом в их же затею.

Пока Кремль формирует игиловское прикрытие для легализации, уходящие части США продолжают вести борьбу с ИГИЛ. В минувшие четверг-пятницу относительно крупные силы боевиков ИГИЛ попытались провести наступление в районе города Эль-Шааф, которое было успешно отражено частями ДСС. При активной тактической поддержке американской и французской авиации они начали ответное контрнаступление к югу от этого города, которое успешно развивается. Судя по всему, целью этой наступательной операции является город Аль-Соуза, являющийся одним из последних оплотов «игиловцев» в северо-западной части бассейна реки Евфрат.

Это значит, что у Москвы остается все меньше времени для очередного разыгрывания курдской карты. Россияне очень ждут ухода США из сирийского Курдистана, чтобы поживится местными ресурсами, особенно нефтью. А попытки задекорировать вторжение российских военных в регион фиговым листом ими же созданных группировок ИГИЛ выглядят неубедительными.

Вадим Довнар, lb.ua