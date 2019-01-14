Как Саснович и Соболенко размазали соперниц 5 14.01.2019, 13:39

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ФОТО: REUTERS

АРИНА СОБОЛЕНКО (СЛЕВА) И АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ

Что происходит с нашими в Австралии.

В понедельник белоруски массово стартовали на Открытом чемпионате Австралии. Коротко рассказываем, как это было, пишет «Трибуна».

Саснович растоптала Флипкенс

Матч против 33-летней Кирстен Флипкенс наша Александра Саснович начала с четырех выигранных геймов подряд, вместивших в себя два брейка. 31-я ракетка мира из Беларуси почти во всем превосходила №50 из Бельгии.

Позволив сопернице размочить счет (1:4), Александра взяла еще пять геймов, обеспечив себе успех и во втором сете. Хотя не сказать, что Флипкенс сдалась. Во второй партии она трижды покушалась на подачу Саснович, но та не отдала ничего своего, при этом сама взяла у соперницы пять брейков из восьми возможных. Саснович была лучше в розыгрышах. У Контевейт вообще ничего не получалось в этом компоненте, особенно на своей подаче. По активно выигранным мячам преимущество Саснович подавляющее – 30 против 7. Для победы Александре хватило всего 59 минут (6:1, 6:1).

Следующая соперница белоруски – Анетт Контавейт, №20 мирового рейтинга. В 1/64 финала 23-летняя эстонка обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо (№81) 6:3, 6:2.

У Соболенко не возникло проблем

Арина Соболенко уже сыграла свой поединок 1/64 финала – он получился не очень трудным.

Первый матч на открытом чемпионате Австралии занял у Соболенко 1 час 8 минут. Соперницей была русская красотка Анна Калинская, так что можно сказать, это был вынос красивого тела.

Соперницы одного возраста, обеим по 20 лет, однако в рейтинге между ними пропасть (белоруска 11-я, а россиянка 146-я). В стартовом сете Калинская взяла только первый гейм, а все остальное осталось за Соболенко – 6:1. Во второй партии белоруска умыкнула у соперницы только одну подачу, но этого оказалось достаточно – 6:4.

Арина мощнее подавала (5:2 по эйсам в ее пользу), меньше ошибалась (21:24 по невынужденным ошибкам) и была лучше в розыгрышах (25:16 по активно выигранным мячам).

После матча Соболенко пришлось отвечать на многочисленные вопросы журналистов – белоруска считается одним из главных претендентов на победу в турнире. Вот ее наиболее интересные реплики.

«Я так рада пройти первый раунд. В восторге, что нахожусь на этом уровне. Матч не был легким, потому что я помню, как в 18 лет мы пересекались на некоторых турнирах ITF. Калинская – великолепный игрок, и противостоять ей в первом раунде непросто».

«Немного нервничаю из-за изменений в моей карьере. Я сменила тренера по фитнесу. Не верила, что могу выиграть титул в Шеньжене, но начала чувствовать разные вещи в каждом матче с моим движением и с моим мышлением. Очень важно начать сезон с титула, потому что ты потом думаешь: «Вау, предсезонка на самом деле была очень хорошей!»

«Было жарко, но предсезонка прошла в Таиланде, поэтому я не страдала сильно от жары. Настраивалась на худшее, но все оказалось не так уж плохо».

«Не хочу думать о титуле [в чемпионате Австралии], потому что если начинаешь думать об этом, можешь сойти с ума, ты проявляешь неуважение к соперницам и видишь себя уже в следующих матчах. Это может создать проблемы в текущих матчах. Предпочитаю думать только о моих ближайших соперниках».

Следующей соперницей для Соболенко станет Кати Болтер, 97-й номер мирового рейтинга. В 1/64 финала 22-летняя британка обыграла Екатерину Макарову из России 6:0, 4:6, 7:6 (9:6).

Лапко могла забрать первый сет, а в итоге снялась

По окончании прошлого сезона Вера Лапко дала совсем уж грустное интервью tut.by. В нем спортсменка говорила о том, как смерть отца повлияла на ее отношение к теннису. Позже официальному сайту WTA Лапко заявила, что не ставит перед собой никаких глобальных целей – просто хочет побеждать в каждом матче. Пока что побеждать не очень получается.

Хотя этот сезон 62-я ракетка мира из Беларуси начала неплохо, обыграв на турнире в Хобарте россиянку Анастасию Павлюченкову (она на тот момент была 42-й). Однако затем последовало поражение от украинки от Даяны Ястремской (59). На Australian Open Лапко тоже не задержалась. Первый же матч оказался последним. Камнем преткновения стала шведка Юхана Ларссон, №75 мирового рейтинга. Первый сет получился невероятно упорным и дошел до тай-брейка.

Лапко чаще ошибалась, и первая подача у нее шла так себе, однако более удачные действия в розыгрышах позволяли вести борьбу на равных. При этом белоруска вполне могла забрать первый сет после того, как выиграла подачу соперницы и счет стал 5:3, но Вера тут же отдала свою подачу, и гонка продолжилась. На тай-брейке Ларссон почти сразу вырвалась вперед и в итоге реализовала свое преимущество – 7:5, хотя Лапко, казалось, переломила ход овертайма, когда сделала счет 5:5.

Второй сет закончился, едва начавшись. Шведка взяла три гейма подряд, включая подачу Лапко, и белоруска отказалась от продолжения борьбы – 6:7, 0:3. Шведка готовилась к очередному гейму, когда наша теннисистка подошла и сообщила ей, что прекращает матч. Причины этого решения пока неизвестны.