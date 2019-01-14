Они сняли маски Евгений Киселев

14.01.2019, 14:04

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Евгений Киселев

Cпустя 28 лет в независимой Литве люди живут, как вам и не снилось.

13 января – день памяти о людях, которых наши убили в Вильнюсе в 1991 году. Наши – руководители партии и государства, армии и спецслужб. В тот день они сняли маски и показали свое настоящее омерзительное лицо.

С одной стороны, дали понять: ради навязчивой идеи сохранить трещащую по швам советскую империю пойдем на все. Если надо будет проливать кровь – прольем. Если надо будет убивать — будем убивать. Если надо будет танками давить — будем давить танками. Если надо будет послать для штурма гражданских объектов спецназ КГБ — пошлем будем применять.

И послали "Альфу" штурмовать Вильнюсскую телебашню, и давили танками, и проливали кровь, и убивали. И убили 15 человек, а почти 900 – ранили.

С другой стороны — тут же все попрятались. Тут же стали изворачиваться и врать. Все – вплоть до Горбачева. Это не мы. Нас там не было. Я ничего не знал. Я приказа не отдавал. Мы ни одного боевого патрона не использовали.

Это все они – сами себя поубивали. Боевики. Провокаторы. Фашисты. Снайперы на крышах. Американские советники, тайно приехавшие к ним на подмогу из соседней Польши.

Все, как видите, повторяется. От тогдашней Литвы – до нынешней Украины.

Тогда, 28 лет назад, мне наивно казалось, что этих людей, которые лгут и убивают, убивают и лгут, в России абсолютное меньшинство.

Когда сторонники демократических реформ призвали москвичей выйти на улицу, на следующее утро, 14 января центр Москвы заполнил грандиозный митинг протеста. Может было там сто тысяч, а может и полмиллиона – митинг продолжался много часов, люди приходили и уходили, точно не подсчитать.

Мне наивно казалось — нас большинство. Мне казалось — мы победили. Борис Ельцин — на нашей стороне. На стороне защитников независимости Литвы. Душу мою переполняло чувство гордости.

Оказалось – очень скоро — нас абсолютное меньшинство. Большинство ностальгирует по Советскому Союзу, либо по причине старческого маразма забыв, каково было в нем жить, либо по молодости лет не помня этого, либо просто не прожив в СССР ни одного дня. И все они – и первые, и вторые, и третьи — раз в несколько лет тупо выбирают себе в начальники человека, в жизни которого, как он сам однажды заявил, самой большой трагедией был распад Советского Союза. Он вообще-то большой врун, болтун и хохотун. Про самую большую катастрофу геополитического масштаба тоже врет, наверное. Стебется над нами. Но без всяких шуток готов на все, чтобы остаться у власти. Власти, которую ему, увы, передал тот самый Борис Ельцин.

И сегодня душу мою переполняют горечь и стыд. Но зато радует меня то, что спустя 28 лет в независимой Литве люди живут, как вам и не снилось: чище, богаче, спокойнее, достойнее – да просто лучше.

Евгений Киселев, "Эхо Москвы"