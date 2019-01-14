Арктический ход Трампа Георгий Кухалейшвили

14.01.2019, 14:22

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Американцы собираются использовать в Арктике опыт, полученный во времена «холодной войны».

На днях министр военно-морских сил США Ричард Спенсер объявил о намерении усилить военное присутствие в Арктике в ближайшие месяцы. Пентагон планирует направить на остров Адак (штат Аляска, Алеутский архипелаг) военный корабль, патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon и самолет-разведчик, которые будут бороздить воды и воздушное пространство Арктики в течение нескольких месяцев.

По мнению Спенсера, целью данной операции является обеспечение свободы судоходства в Арктике, а также проверка работы военно-морских сил в непростых условиях. Министр добавил, что Россия усиливает свое присутствие в Арктике, мотивируя свои действия исследованиями и спасательными операциями, поэтому и США нужно "поискать там, что исследовать и кого спасать".

Решение американцев усилить военное присутствие в Арктике - это достаточно дерзкий и решительный ход, поскольку российские власти уже давно считают Крайний Север регионом своих стратегических интересов. Хозяин Овального кабинета оказался мастером сарказма над российским руководством и его геополитическими амбициями.

Буквально на днях Трамп написал в Twitter, что несмотря на свою жесткую политику по отношению к Кремлю, он рассчитывает на то, что когда-нибудь у США и России снова будут хорошие отношения. Видимо, это будет уж очень нескоро. В ответ на риторику Спенсера, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что Север России находится под полным контролем Москвы. В качестве примера ответных мер Клинцевич привел участие российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, способных нести ядерное оружие на своем борту, в военных учениях в Венесуэле. Однако американцы собираются использовать в Арктике опыт, полученный во времена "холодной войны".

Битва за Северный морской путь

Неудивительно, почему американцы решили проводить операцию по обеспечению свободного судоходства в Арктике. В связи с глобальным потеплением, таянием арктических ледников и повышением уровня океана, международное сообщество проявляет интерес к Северному морскому пути, который проходит через Тихий океан, Берингов пролив (соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны), Северный Ледовитый и Атлантический океаны и является самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европой. Если маршрут через Суэцкий канал составляет 23 тыс. км, то расстояние по Северному морскому пути сокращается почти в два раза – до 14 тыс. км. По данным американского "Вычислительного центра снега и льда" Университета Колорадо, в конце июля прошлого года количество льда в Баренцевом, Карском морях и море Лаптевых было необычайно низким.

В последнее время Северный морской путь стал объектом российско-американского спора. Россия настаивает на своем праве контролировать судоходство по данному маршруту. В ноябре 2018 г. начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что иностранные военные корабли должны будут давать уведомление для прохода по Северному морскому пути с 2019 г.

По его мнению, Россия таким образом ликвидирует существующий правовой вакуум в сфере использования данного маршрута. Международная конвенция о морском праве 1982 г. не устанавливает правила судоходства в Арктике. Однако, по мнению бывшего коменданта береговой охраны США, адмирала Пола Цукунфта, судоходство по Северному морскому пути должно быть свободным для всего мира.

Не стоит преувеличивать значение данной транспортной артерии для международной торговли. В 2017 г. по данному маршруту было перевезено 194 тыс. т грузов, что ничтожно мало, по сравнению с грузопотоком через Суэцкий канал (свыше 1 млрд т грузов). Хоть время доставки грузов между Южной Кореей и Германией по Северному морскому пути составляет 23 дня вместо 34 дней по Суэцкому каналу, его использование осложняют неблагоприятные погодные условия, необходимость платы за услуги ледоколов, отсутствие попутных крупных портов, вроде Сингапура или Марселя, которые позволяют проводить более гибкую логистику. Большинство существующих судов не приспособлены для арктических вод. За десять месяцев 2017 г. через Северный морской путь прошли транзитом 28 судов. Такое количество судов проходит через Суэцкий канал за 10 часов.

Северный морской путь только осваивается и массовое судоходство по нему станет возможным, если продолжится таяние ледников. В 2018 г. контейнеровоз крупной датской компании-судовладельца Maersk осуществил первый рейс по Северному морскому пути. В основном данным маршрутом пользуются российские и китайские компании. Россия планирует увеличить грузопоток по данному маршруту до 80 млн т не ранее 2030 г.

Экспансия России в Арктике

Россия заблаговременно увеличивает военно-морское присутствие в Арктике и пытается присвоить себе этот регион. Северный флот России регулярно осуществляет переходы по Северному морскому пути в течение последних семи лет. В сентябре 2018 г. по данному маршруту через Берингов пролив проходила арктическая группировка Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" при поддержке военных вертолетов Ka-27 и самолетов.

Цель подобных операций – обеспечение безопасности судоходства и других видов экономической деятельности России в Арктике, а также испытание ледокольного флота. Во время последнего перехода по Северному морскому пути российские военные корабли сопровождал новый ледокол "Илья Муромец". Данный дизель-электрический ледокол проекта 21180М был впервые построен для нужд Северного флота за последние 45 лет. В сентябре 2017 г. российские стратегические бомбардировщики облетели Арктику впервые со времен окончания "холодной войны".

Россия создает новые опорные пункты вблизи маршрута Северного морского пути в Тихом океане в непосредственной близости от Северного морского пути. В 2016 г. Россия разместила на оспариваемых с Японией островах Итуруп и Кунашир береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". В октябре 2017 г. Клинцевич поделился планами построить новую военно-морскую базу на острове Матуа, чтобы облегчить выход кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота в открытый океан через Курильский архипелаг. Там будут базироваться военные корабли, зенитные и противоракетные комплексы, гарнизон в составе дивизии. По мнению командующего Северного флота, адмирала Николая Евменова, в 2019 г. приоритетным направлением деятельности является проведение различных тактических и спасательных учений в Арктике.

Энергетический фактор

Полный контроль над Северным Ледовитым океаном нужен России как подспорье для того, чтобы добиться от США, Канады, Дании, Норвегии признания раздела шельфа Арктики на ее условиях. Арктический шельф является кладезем полезных ископаемых. По данным геологической службы США, в Арктике находится 90 млрд баррелей нефти, 47,3 трлн куб. м природного газа, 44 млрд баррелей газового конденсата. Там может находиться 13% неоткрытых мировых запасов нефти и 30% – природного газа. Россия выступает за раздел шельфа на секторы между прибрежными странами и считает Северный полюс границей США, Канады, Дании, Норвегии в Арктике. Россиянам это выгодно, поскольку в таком случае им достанется самый большой участок Арктики.

США, Норвегия и Дания, которые не имеют такой протяженной береговой линии в Арктике, как у России и Канады, выступают за интернационализацию шельфа, чтобы там применялись международно-правовые нормы о режиме открытого моря, 12-мильной ширине территориального моря и исключительной экономической зоны. Это позволит им претендовать на большие части арктического шельфа, чем сейчас.

Поэтому с недавних пор Россия доказывает, что подводные хребты Менделеева и Ломоносова являются продолжением российского континентального шельфа, и потому настаивает на своем праве контролировать пространство за пределами установленной 200-мильной исключительной экономической зоны. Россия не ратифицировала договор Бейкера-Шеварнадзе 1990 г. о разграничении с США экономических зон и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях, территориальных вод в Беринговом проливе. Все это заставляет американцев вспомнить о временах "холодной войны", когда Пентагон уделял Арктике больше внимания, чем сейчас.

Эхо "холодной войны"

США намерены использовать остров Адак в Беринговом море в качестве форпоста, расположенного по маршруту Северного морского пути, точки опоры для защиты своих интересов в Арктике. Планы США послать туда военный корабль и самолеты являются демонстрацией силы с отсылкой на события "холодной войны". В 1942-1997 гг. на острове Адак находилась американская база военно-морской авиации. В годы "холодной войны" там базировались самолеты берегового патрулирования Lockheed P-3 Orion, на случай проведения противолодочных операций против советских подлодок, а также для наблюдения за перемещениями военных кораблей. К слову, самолет Boeing P-8 Poseidon, который американцы пошлют на Адак, является одной из современных разработок военно-промышленного комплекса США (замена самолетам Lockheed P-3 Orion), и он рассчитан на обнаружение и уничтожение подводных лодок. С 2012 г. американцы ввели в строй военно-морских сил 89 таких самолетов. Также на острове Адак находится морской порт, в непосредственной близости от полуострова Камчатка, где расположен Вилючинск – единственный пункт базирования атомных подлодок Тихоокеанского флота РФ.

Авиабазу на острове Адак закрыли в 1997 г. в рамках проводимой администрацией экс-президента Билла Клинтона реорганизации военных баз США. До недавнего времени военный аэродром с двумя взлетно-посадочными полосами использовался в коммерческих целях. Стоит отметить, что планируемое восстановление эксплуатации данного аэродрома в военных и разведывательных целях это не единственное мероприятие по укреплению военного присутствия США в Арктике. В августе 2018 г. США восстановили расформированный в 2011 г. Второй флот для проведения операций около берегов восточного побережья США, в северной части Атлантического океана в ответ на активизацию маневров российских подлодок вблизи американских границ. В Норвегии тренируются 600 морских пехотинцев США в условиях экстремального холода. Военно-морские силы США готовят изменения в военной доктрине в Арктике, чтобы уделять больше внимания использованию надводных кораблей в данном регионе, помимо подлодок и авиации.

Американцы дают понять россиянам, что не позволят им превратить Арктику в свою вотчину. У США обширный опыт проведения военных операций на море. Американские военные патрулируют Южно-Китайское море, через которое проходят оживленные торговые пути из Азии в Европу. США пытаются сдерживать, таким образом, потуги Китая превратить Южно-Китайское море в базу для своего военно-морского флота. Поднебесная создает искусственные острова в Южно-Китайском море и возводит военные объекты на островах Спратли, принадлежность которых оспаривается Вьетнамом, Малайзией и рядом других стран Юго-Восточной Азии. Штаты будут действовать в Арктике по схожему сценарию. Возможно, они будут препятствовать судоходству России и других стран по Северному морскому пути, поднимать вопрос об опасности использования этого маршрута до тех пор, пока Кремль не пойдет на уступки по спорным вопросам в Арктике.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua