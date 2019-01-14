Стало известно, какой будет погода на неделе 14.01.2019, 14:49

Нас ожидает мокрый снег и дождь.

В течение рабочей недели влияние на погоду в Беларуси будут оказывать атмосферные фронты. Ожидается неустойчивая погода с осадками и температурным фоном на 2−4°С выше климатической нормы. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

15 января, во вторник, атмосферные фронты принесут временами снег, который местами будет сопровождаться порывистым ветром и метелью. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −3…9°С, при прояснениях она понизится до −10…13°С, максимальная температура днем −1…7°С.

В среду, 16 января, на большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…10°С, по северо-востоку при прояснениях она понизится до −13°С; максимальная температура днем −1…7°С, в юго-западных районах 0…+2°С.

В четверг, 17 января, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более теплая воздушная масса с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды, временами осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью будет находиться в пределах от 0…−2°С по юго-западу до −10…12°С по северо-востоку страны, максимальная температура днем составит −2…+4°С.

18 января, в пятницу, ожидается оттепельная погода, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток составит −3…+3°С. А в выходные дни осадков станет меньше и подморозит.